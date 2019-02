Fernández má pohádkový happy end a končí. Březina riskoval a je sedmý

Už po krátkém programu Michal Březina řekl: „Nemám ve volné co ztratit.“

A tak se rozhodl riskovat.

Zvolil první minutu programu ve znamení mimořádné obtížnosti. Čtverný salchow sólově, po něm trojitý axel s trojitým toeloopem a pak další čtverný salchow v kombinaci s dvojitým toeloopem.

Dopady po čtverných skocích sice nepředvedl zcela čisté, ale oba salchowy skočené byly. Mohl se díky tomu odrazit k útoku na vyšší příčky, zvlášť když vzápětí přidal rovněž trojitého lutze.

Jenže za polovinou programu přišly závažné chyby. Místo dalšího trojitého axela jen jednoduchý, totéž platilo o flipu do trojkombinace.

„Se začátkem jízdy jsem docela spokojený, ale ten konec mě štvě. Šel jsem do toho axela a flipa trochu těžkopádně,“ říkal.

Přesto se Březina ani poté nevzdal, prokázal velkou bojovnost a těsně před závěrem svého vystoupení zařadil zcela mimo plán opět trojitého axela. Ten však skončil pádem na led.

S obličejem v dlaních čekal na známky. Pouze 68,23 bodu za techniku bylo nejméně v této sezoně. Zato ve druhé sadě za komponenty rozhodčí 83,36 body opět ocenili, že Březina kvalitou a krásou svého projevu vyzrál ve špičkového krasobruslaře.

„Byl skokansky zpátky, jel s drajvem - a pak přijde ten jednoduchý axel, to je strašná škoda,“ hodnotila v České televizi mezinárodní rozhodčí Kateřina Kamberská. „Ani potom ale Michalova jízda neztratila náboj. Před třemi lety by se o trojitého axela v závěru ani nepokusil, to je obrovská změna, že teď bojuje až do konce. Prostě to zkusil, no tak upadl.“

Konečná známka 234,25 bodu je o třiadvacet bodů nižší než při osobním rekordu na listopadové Grand Prix v Helsinkách, kde jej porazil pouze olympijský vítěz Juzuru Hanju.

Kdyby zopakoval v Minsku tehdejší bodový zisk 257,98 bodu, měl by s přehledem bronz.

„Neházím ale tuhle jízdu do koše jen proto, že tam byly dvě velké chyby,“ ujistil. „Myslím si, že mi pomůže k tomu, abych se před mistrovstvím světa ponaučil. Zkusil jsem si a zabalil dva čtveráky v závodě. Jen v tom příštím už nesmím proskakoval skoky.“

Sedmé místo každopádně znamená, že Česko bude moci i na dalším evropském šampionátu nasadit do závodu dva krasobruslaře. Sedmnáctiletý Matyáš Bělohradský obsadil nyní při svém debutu konečné 19. místo.

Pro Březinu sedmá pozice zároveň znamená, že už podesáté v kariéře se na evropském šampionátu umístil v Top 10. Takovou výdrží v první desítce se nemohl pochlubit žádný jiný český krasobruslař za posledních 40 let. Petr Barna a Tomáš Verner byli mezi deseti nejlepšími Evropany devětkrát.

Medailově naopak oba jmenovaní Březinu předčili. Bronz z roku 2013 zůstává jeho maximem.

Běloruské odpoledne v Minsku se ovšem stalo především jevištěm pro velkolepou rozlučku jednoho muže.

Javier Fernandez, legenda světového krasobruslení, prožíval mimořádně emotivní loučení.

POSEDMÉ. Javier Fernández slaví další zlato.

Sedmadvacetiletý Španěl dal ve svém programu „Muž z La Mancha“ vzpomenout na nádherné zážitky, které poskytl fanouškům v průběhu kariéry, ozdobené už předtím dvěma tituly mistra světa a šesti mistra Evropy. A ač se to zdálo po krátkém programu nepříliš pravděpodobné, přidal navrch i evropský titul číslo sedm.

Jízdu zahájil dvěma čtvernými skoky. Další už nepřidal, zato přidal bruslařskou ekvilibristiku. Dopustil se jediné vážnější chyby. „Čišela z toho na mě pohoda a spokojenost,“ vyzdvihla Kateřina Kamberská.

Tribuny reagovaly ovacemi ve stoje.

O půldruhého bodu předstihl výborně skákajícího Rusa Alexandra Samarina.

„Vracet se na podzim do tréninku po tak dlouhé pauze, připravit se na můj úplně poslední závod a zvládnout emoce s ním spojené bylo opravdu hodně složité,“ vyprávěl Fernández. „Ale ten závod navždy zůstane v mém srdci.“

Suverénní vítěz krátkého programu Michajl Koljada nastoupil hned po Španělovi, na ledu psychicky zkolaboval a se třemi pády předvedl až 11. nejlepší volnou jízdu. Znamenala propad na konečné páté místo.

Naopak Ital Matteo Rizzo se z 10. místa, jež mu patřilo v poločase šampionátu, proskákal až k senzačnímu bronzu!

Koljadův kolaps, zdaleka ne první v jeho kariéře, odvíjející se ve stylu nahoru - dolů, nicméně napomohl Javieru Fernándezovi k loučení z kategorie hollywoodských hapy endů.

Vždyť od únorových olympijských her v Pchjongčchangu neabsolvoval Španěl žádný oficiální závod.

Začátkem týdne přiletěl do Minsku, na šampionát, kde se rozhodl říci své ledové „Sbohem“, po krátkém programu byl třetí, volnou jízdu vyhrál, vyhrál i celkově - a opustil scénu.

Kdo zažije tak úžasný konec?

„Javi, zanechal jsi ve světě krasobruslení obrovskou stopu,“ říkal mu jeho dojatý kanadský kouč Brian Orser.