Mrázkovi kvůli zdravotním komplikacím přišli o generálku na olympijské hry v Miláně. „Bohužel se mi nepodařilo dát zdravotně do pořádku, a proto se závodu v pátek nezúčastním. Teď je pro mě priorita co nejrychlejší uzdravení a příprava na olympiádu, která nás čeká za tři týdny,“ uvedl Mrázek.
Úřadující mistři republiky měli na ME startovat potřetí. Před dvěma lety skončili při svém debutu na vrcholné seniorské akci devátí, loni obsadili dvanáctou příčku.
Rytmické tance jsou na programu v pátek od 13:30 SEČ. Volné tance pak v sobotu od 19:30 uzavřou soutěžní část šampionátu. Taschlerovi na posledních třech evropských šampionátech skončili v elitní desítce. Jejich nejlepším umístěním je šesté místo z roku 2023, na posledním ME se jim tolik nedařilo a byli desátí.