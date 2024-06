Fuksa má osmnáctou medaili z ME, v Szegedu dojel druhý na kilometru

Finálový závod začal volněji a většinou se pohyboval na pozici mimo stupně vítězů. V závěrečné čtvrtině trati ale nasadil k silnému finiši a zůstal před ním jen Chirila, který byl v cíli zhruba o čtvrt sekundy dříve. Pořadí na prvních dvou místech bylo stejné jako před dvěma lety v Mnichově, kdy se jel kilometr na ME naposledy.

„Samozřejmě za medaili jsem moc rád, ale upřímně se svým výkonem nejsem vůbec spokojený. Nechal jsem si to na začátku strašně ujet a pak jsem to dojížděl. Tohle určitě není můj styl. I když jsem věděl, že fouká vítr proti a musím si šetřit síly na finiš, tak jsem je určitě nemohl šetřit tolik. Bylo to kousek od vítězství, ale nezasloužil jsem si vyhrát tenhle závod, protože to vůbec nebyla moje jízda,“ řekl dvanáctinásobný mistr Evropy Fuksa v nahrávce pro média. Dnes ho ještě čeká finále individuálního závodu na 500 metrů, které pojede v 16:33.

Deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel dojel čtvrtý na pětistovce. Od bronzových Litevců Mindaugase Maldonise a Andreje Olijnika dělily české reprezentanty zhruba tři desetiny sekundy. Na nové olympijské trati je pro ně dnešní výsledek třetím umístěním těsně pod stupni vítězů na vrcholné akci. Čtvrtí byli také na ME 2021 a MS 2022. „Chyběly síly, kterých měli soupeři před námi víc,“ poznamenal v nahrávce pro média Havel. „Předvedli jsme tady tři dobré, vyrovnané jízdy, takže je to známka toho, že se směrem k olympiádě vydáváme správnou cestou,“ ocenil.

Kajakářka Anežka Paloudová byla pátá v závodě na 500 metrů, ve kterém se představí i na olympijských hrách v Paříži. Je to její nejlepší výsledek na ME na této trati. Loni v Krakově i předloni v Mnichově byla sedmá. Páté místo ze své hlavní disciplíny přidala ke čtvrté příčce, kterou získala v pátek na kilometru. „Já jsem z umístění nadšená. Pro mě bylo velkým úspěchem už dostat se do finále. To, že se mi povedlo dojet na tom pátém místě, je pro mě něco neskutečného. Před olympiádou je to pro mě strašné nakopnutí, znamená to, že to jde dobrým směrem,“ pochvalovala si pětadvacetiletá Češka. Pětistovku na šampionátu v Szegedu suverénně vyhrála domácí kajakářka Tamara Csipesová.

Čtyřkajak Barbora Betlachová, Kateřina Zárubová, Štěpánka Sobíšková, Adéla Házová obsadil v sedmičlenném finále pětistovky pátou příčku. Deblkánoe Alžběta Veverková, Martina Malíková skončila na stejné distanci s velkým odstupem na posledním sedmém místě.

Druhý finálový blok začne v 16:03.