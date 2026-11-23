|ME v házené žen 2026 (EHF EURO)
|Základní informace
|Datum konání:
|3. – 20. prosince 2026
|Pořadatelské země:
|Česko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Turecko
|Dějiště české skupiny:
|Brno (T-Arena / Arena Brno)
|Dějiště finálového víkendu:
|Katovice, Polsko (Spodek Arena)
|Počet týmů:
|24
|Obhájce titulu:
|Norsko
|Kde sledovat (TV):
|ČT sport
Program ME v házené žen 2026 v Brně (skupina D)
České házenkářky vstoupí do domácí části šampionátu v pátek 4. prosince proti Nizozemsku. V neděli se utkají s Chorvatskem a základní skupinu D uzavřou v úterý zápasem s Rakouskem. Všech šest utkání skupiny se odehraje v Brně.
|Datum
|Čas (SEČ)
|Zápas
|Pátek 4. 12.
|18:00
|Rakousko – Chorvatsko
|20:30
|Nizozemsko – Česko
|Neděle 6. 12.
|18:00
|Česko – Chorvatsko
|20:30
|Nizozemsko – Rakousko
|Úterý 8. 12.
|18:00
|Rakousko – Česko
|20:30
|Chorvatsko – Nizozemsko
Skupiny na ME v házené žen 2026
Na evropském šampionátu se podruhé v historii představí 24 reprezentací. Los je rozdělil do šesti čtyřčlenných skupin. Premiéra na mistrovství Evropy čeká Řecko.
|Skupina
|Dějiště
|Týmy
|Skupina A
|Oradea (Rumunsko)
|Maďarsko, Černá Hora, Slovinsko, Island
|Skupina B
|Kluž (Rumunsko)
|Norsko, Rumunsko, Švýcarsko, Severní Makedonie
|Skupina C
|Antalya (Turecko)
|Dánsko, Španělsko, Turecko, Řecko
|Skupina D
|Brno (Česko)
|Nizozemsko, Česko, Rakousko, Chorvatsko
|Skupina E
|Katovice (Polsko)
|Francie, Polsko, Faerské ostrovy, Ukrajina
|Skupina F
|Bratislava (Slovensko)
|Švédsko, Německo, Slovensko, Srbsko
Herní systém a program finálového víkendu
Základní skupiny skončí 9. prosince. Z každé postoupí dva nejlepší týmy do hlavní fáze, která se hraje od 10. do 16. prosince. Při rovnosti bodů po dohrání skupiny rozhodují nejprve body ze vzájemných zápasů, poté rozdíl skóre a nakonec počet vstřelených branek v těchto utkáních. Pokud ani tato kritéria týmy nerozliší, porovnává se rozdíl skóre a následně počet vstřelených branek ze všech zápasů skupiny.
Postupující ze skupin A, B a C vytvoří šestičlennou skupinu I v rumunské Kluži. Nejlepší dvojice ze skupin D, E a F se utkají ve skupině II v polských Katovicích, kam by v případě postupu zamířily i české házenkářky.
Každý tým odehraje v hlavní fázi čtyři nové zápasy. Do tabulky se mu započítá také výsledek ze základní skupiny proti druhému postupujícímu. Dva nejlepší týmy z každé skupiny hlavní fáze postoupí do semifinále, v němž se vítěz jedné skupiny utká s druhým týmem z druhé skupiny. Týmy na třetích místech si zahrají o pátou příčku.
Finálový víkend hostí katovická hala Spodek. Konkrétní časy obou semifinálových dvojic určí pořadatelé po skončení hlavní fáze.
|Datum
|Čas (SEČ)
|Zápas
|Pátek 18. 12.
|15:00
|Zápas o 5. místo
|Pátek 18. 12.
|17:45
|Semifinále
|Pátek 18. 12.
|20:30
|Semifinále
|Neděle 20. 12.
|15:15
|Zápas o bronz
|Neděle 20. 12.
|18:00
|Finále
- Na mistrovství Evropy se hraje také o tři přímá postupová místa na MS 2027. Maďarsko má účast na světovém šampionátu jistou jako pořadatel.
- Výsledky šampionátu ovlivní také přímý postup na ME 2028, které společně uspořádají Dánsko, Norsko a Švédsko.
Vstupenky na ME v házené žen 2026 v Brně
Vstupenky na zápasy skupiny D, která se v Brně hraje 4., 6. a 8. prosince, zakoupíte přes oficiální stránku šampionátu. Denní vstupenka platí na oba zápasy daného dne. Balíček zahrnuje všech šest brněnských utkání. tickets.eurohandball.com
|Typ vstupenky
|1. kategorie
|2. kategorie
|3. kategorie
|Balíček na celou skupinu D (3 dny, 6 zápasů)
|2 800 Kč
|2 400 Kč
|2 070 Kč
|Denní vstupenka (1 den, 2 zápasy)
|1 090 Kč
|990 Kč
|890 Kč
Historie ME v házené žen a medailová bilance
Norsko vyhrálo deset z dosavadních šestnácti evropských šampionátů a celkem získalo čtrnáct medailí. Norky ovládly i poslední tři ročníky v řadě. Ve finále v roce 2024 porazily Dánsko 31:23
|Rok
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|2024
|Norsko
|Dánsko
|Maďarsko
|2022
|Norsko
|Dánsko
|Černá Hora
|2020
|Norsko
|Francie
|Chorvatsko
|2018
|Francie
|Rusko
|Nizozemsko
|2016
|Norsko
|Nizozemsko
|Francie
|Pořadí
|Země
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|Celkem
|1.
|Norsko
|10
|3
|1
|14
|2.
|Dánsko
|3
|4
|0
|7
|3.
|Francie
|1
|1
|3
|5
|4.
|Maďarsko
|1
|0
|4
|5
|5.
|Černá Hora
|1
|0
|1
|2
Kde sledovat ME v házené žen 2026 živě
Přímé přenosy z mistrovství Evropy nabídne Česká televize na ČT sport a online na ČT sport Plus. V programu jsou všechny tři zápasy českých házenkářek v brněnské skupině. Přenos proti Nizozemsku začne v pátek 4. prosince ve 20:10, duely s Chorvatskem a Rakouskem v neděli 6. a v úterý 8. prosince shodně v 17:40.