Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Autor:
  15:00
Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartuje 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se bude snažit i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní systém i informace o tom, kde můžete turnaj sledovat, najdete v našem textu.

Český házenkář Dominik Solák se tlačí do zakončení v utkání proti Švýcarsku. | foto: AP

V jakých halách se ME v házené mužů koná?

  • Herning (Dánsko): Jyske Bank Boxen (15 000 diváků) – skupiny A a B, zápasy o medaile
  • Malmö (Švédsko): Malmö Arena (11 800) – skupina E
  • Bærum (Norsko): Unity Arena (9 000 diváků) – skupiny C a D
  • Kristiansand (Švédsko): Kristiansand Arena (4 500) – skupina F

Program českých zápasů ve skupině C

Český tým do turnaje vstoupí ve čtvrtek zápasem proti obhájcům zlata z Francie. Dalšími soupeři v základní skupině C budou domácí Norsko a Ukrajina.

DatumČasZápasVýsledek
15.1.18:00Francie - Česko
17.1.20:30Česko - Norsko
19.1.18:00Česko - Ukrajina

Systém turnaje

  • ze šesti čtyřčlenných skupin postoupí dále dva nejlepší týmy
  • postupující jsou rozděleni do dalších dvou skupin po šesti týmech
  • po odehrání zbývajících zápasů postupují dva nejlepší týmy do semifinále, třetí týmy sehrají zápas o 5. místo

Kompletní program zápasů ve skupinách

Skupina A (Německo, Španělsko, Rakousko, Srbsko)

DatumČasZápasVýsledek
15.1.18:00Španělsko - Srbsko
15.1.20:30Německo - Rakousko
17.1.18:00Rakousko - Španělsko
17.1.20:30Srbsko - Německo
19.1.18:00Rakousko - Srbsko
19.1.20:30Německo - Španělsko

Skupina B (Dánsko, Portugalsko, Sev. Makedonie, Rumunsko)​

DatumČasZápasVýsledek
16.1.18:00Portugalsko - Rumunsko
16.1.20:30Dánsko - Sev. Makedonie
18.1.18:00Sev. Makedonie - Portugalsko
18.1.20:30Rumunsko - Dánsko
20.1.18:00Sev. Makedonie - Rumunsko
20.1.20:30Dánsko - Portugalsko

Skupina C (Francie, Norsko, Česko, Ukrajina)​

DatumČasZápasVýsledek
15.1.18:00Francie - Česko
15.1.20:30Norsko - Ukrajina
17.1.18:00Ukrajina - Francie
17.1.20:30Česko - Norsko
19.1.18:00Česko - Ukrajina
19.1.20:30Francie - Norsko

Skupina D (Slovinsko, Faerské o., Švýcarsko, Černá Hora)​

DatumČasZápasVýsledek
16.1.18:00Slovinsko - Černá H.
16.1.20:30Faerské o. - Švýcarsko
18.1.18:00Černá H. - Faerské o.
18.1.20:30Švýcarsko - Slovinsko
20.1.18:00Černá H. - Švýcarsko
20.1.20:30Slovinsko - Faerské o.

Skupina E (Švédsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Gruzie)​

DatumČasZápasVýsledek
17.1.20:30Švédsko - Nizozemsko
17.1.18:00Chorvatsko - Gruzie
19.1.18:00Nizozemsko - Chorvatsko
19.1.20:30Gruzie - Švédsko
21.1.18:00Nizozemsko - Gruzie
21.1.20:30Švédsko - Chorvatsko

Skupina F (Maďarsko, Island, Polsko, Itálie)​

DatumČasZápasVýsledek
16.1.20:30Maďarsko - Polsko
16.1.18:00Island - Itálie
18.1.18:00Polsko - Island
18.1.20:30Itálie - Maďarsko
20.1.18:00Polsko - Itálie
20.1.20:30Maďarsko - Island

Program play off a zápasů o umístění

FázeDatumČasMísto
Semifinále 130. 1. 202617:45Jyske Bank Boxen
Semifinále 230. 1. 202620:30Jyske Bank Boxen
O 5. místo1. 2. 202612:30Jyske Bank Boxen
O 3. místo1. 2. 202615:15Jyske Bank Boxen
Finále1. 2. 202618:00Jyske Bank Boxen

Kde sledovat ME v házené mužů 2026 živě?

Zápasy MS v házené mužů 2026 můžete sledovat v programu České televize na stanici ČT sport případně na online platformě ČT sport Plus.

Česká nominace na ME v házené 2026:

PoziceHráči
BrankářiTomáš Mrkva (Lipsko/Něm.), Jan Hrdlička (Bietigheim/Něm.)
Levá křídlaPetr Široký (Karviná), Pavel Chotěborský (Lovosice)
Levé spojkyDominik Solák (Eisenach/Něm.), Daniel Bláha (Plzeň), Jonáš Josef (Dukla Praha)
Střední spojkyMatěj Havran (Tatabánya/Maď.), Jakub Douda (Plzeň), Lukáš Mořkovský (Zubří)
Pravé spojkyTomáš Piroch (Lipsko/Něm.), Filip Tůma (Nové Veselí)
Pravá křídlaJakub Štěrba (Minden/Něm.), Dominik Skopár (Plzeň)
PivotiMatěj Nantl (Karviná), Jan Užek (Karviná), Daniel Režnický (Schaffhausen/Švýc.)

Přehled medailistů a českých umístění:

  • Mistrovství Evropy se koná každé dva roky a hraje se od roku 1994
  • Nejlepším českým umístěním je 6. místo z ME 1996, stejnou pozici obsadili Češi i na šampionátu v roce 2018 v Chorvatsku
  • Na minulém ME v roce 2024 Češi skončili na 15. místě

Přehled medailistů a českých umístění

ČísloRokPořádající země🥇 Zlato🥈 Stříbro🥉 BronzUmístění Česka
16.ME 2024NěmeckoFrancieDánskoŠvédsko15. místo
15.ME 2022Maďarsko, SlovenskoŠvédskoŠpanělskoDánsko13. místo
14.ME 2020Norsko, Rakousko, ŠvédskoŠpanělskoChorvatskoNorsko12. místo
13.ME 2018ChorvatskoŠpanělskoŠvédskoFrancie6. místo
12.ME 2016PolskoNěmeckoŠpanělskoChorvatskoBez účasti
11.ME 2014DánskoFrancieDánskoŠpanělsko15. místo
10.ME 2012SrbskoDánskoSrbskoChorvatsko14. místo
9.ME 2010RakouskoFrancieChorvatskoIsland8. místo
8.ME 2008NorskoDánskoChorvatskoFrancie14. místo
7.ME 2006ŠvýcarskoFrancieŠpanělskoDánskoBez účasti
6.ME 2004SlovinskoNěmeckoSlovinskoDánsko11. místo
5.ME 2002ŠvédskoŠvédskoNěmeckoDánsko8. místo
4.ME 2000ChorvatskoŠvédskoŠvédskoRuskoBez účasti
3.ME 1998ItálieŠvédskoŠpanělskoNěmecko10. místo
2.ME 1996ŠpanělskoRuskoŠpanělskoJugoslávie6. místo
1.ME 1994PortugalskoŠvédskoRuskoChorvatskoBez účasti

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. Hradec Kr.Hokej - 39. kolo - 13. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
13. 1. 17:30
  • 2.60
  • 4.15
  • 2.30
Liberec vs. Č. BudějoviceHokej - 39. kolo - 13. 1. 2026:Liberec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
13. 1. 18:00
  • 1.80
  • 4.39
  • 3.60
Sparta vs. LitvínovHokej - 44. kolo - 13. 1. 2026:Sparta vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
13. 1. 18:30
  • 1.40
  • 5.18
  • 6.38
Stuttgart vs. FrankfurtFotbal - 17. kolo - 13. 1. 2026:Stuttgart vs. Frankfurt //www.idnes.cz/sport
13. 1. 18:30
  • 1.69
  • 4.47
  • 4.64
Brynäs vs. FrölundaHokej - - 13. 1. 2026:Brynäs vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
13. 1. 19:00
  • 2.51
  • 4.14
  • 2.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Loprais vyhrál etapu a na Rallye Dakar už je třetí, Macík a Prokop mají problémy

Český závodník Aleš Loprais s kamionem Iveco na Rallye Dakar

Aleš Loprais vyhrál 9. etapu Rallye Dakar a mezi kamiony se posunul na třetí místo průběžného pořadí. Na pomyslných stupních vítězů vystřídal Martina Macíka, který má na trati velké problémy a vypadl...

13. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  15:55

SP v biatlonu v Ruhpoldingu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté krátce po startu hromadného závodu v Ruhpoldingu.

Světový pohár v biatlonu pádí k další zastávce. Pátou v pořadí je Ruhpolding. V malé obci na jihu Německa uvidíme od středy do neděle šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

13. ledna 2026  15:52

Batman z Detroitu. Hráč NHL dorazil na zápas v kostýmu superhrdiny

Útočník Detroit Red Wings James van Riemsdyk dorazil na utkání proti Montreal...

Nová kolektivní smlouva dává hráčům NHL od konce roku 2025 výrazně volnější ruce v tom, co si mohou obléknout před zápasem. Útočník Detroit Red Wings James van Riemsdyk této možnosti využil opravdu...

13. ledna 2026  15:40

Aha… tak on to dojel bez posádky. Jak televizní komentátor přehlédl krizovou jízdu

Americká posádka ve složení Kristopher Horn, Carsten Vissering, Hunter Powell,...

Bobový závod ve švýcarském Svatém Mořici přinesl jednu z nejbizarnějších a zároveň nejnebezpečnějších scén letošní zimní sezony. Americký čtyřbob při startu přišel o tři členy posádky, zatímco pilot...

13. ledna 2026  13:48,  aktualizováno  15:39

Vingegaard poprvé zabojuje o růžový dres, na Pogačara se tentokrát rozjede na Giru

Jonas Vingegaard přichází na pódium Vuelty jako vítěz 9. etapy.

Dánský cyklista Jonas Vingegaard si na letošní rok naplánoval náročný program, v němž chce absolvovat dva závody Grand Tour. Před dalším očekávaným soubojem se slovinským suverénem Tadejem Pogačarem...

13. ledna 2026  15:28

Dynamo si podrželo Sobotku, zkušený útočník podepsal smlouvu na další sezonu

Vladimír Sobotka na jednom z prvních tréninků v pardubickém dresu. (29....

Hokejový útočník Vladimír Sobotka bude i nadále hrát za extraligové Pardubice. Osmatřicetiletý hráč s Dynamem prodloužil smlouvu o rok, východočeský klub o tom informoval na svém webu.

13. ledna 2026  15:20

Skvělý Benák, Jiříček dál oslňuje. Jak se daří stříbrným juniorům po mistrovství?

Česká střídačka slaví vstřelený gól, útočníci Vojtěch Čihař (vepředu) a Adam...

Z očí českých fanoušků po stříbrném mistrovství světa trochu ustoupili, zato před zraky těch zámořských září dál. Junioři ani po šampionátu nezahálí, v kanadských klubech ukazují svoji sílu. Komu se...

13. ledna 2026  15:20

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Český házenkář Dominik Solák se tlačí do zakončení v utkání proti Švýcarsku.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartuje 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se bude snažit i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní...

13. ledna 2026

Snowboardová hvězda Kestenholz zemřel ve švýcarských horách. Smetla ho lavina

Bronzový snowboardista z naganské olympiády Ueli Kestenholz (vpravo) se svými...

Švýcarský olympijský medailista ve snowboardingu Ueli Kestenholz přišel o život při lavinovém neštěstí v kantonu Valais. Padesátiletého majitele bronzu z obřího slalomu z Nagana 1998 v neděli při...

13. ledna 2026  14:26

Zázračný obrat Valentové z 0:5 na 7:5. Krejčíkovou ošetřovali v slzách

Barbora Krejčíková si nechává ošetřovat levé koleno během prvního kola turnaje...

V kvalifikaci zdolala o 23 let starší soupeřku, na úvod hlavní soutěže postoupila přes bývalou vítězku Roland Garros a ve druhém kole ji čeká další grandslamová šampionka. Tereza Valentová zažívá v...

13. ledna 2026  14:12

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Köstl jde od reprezentace do Ružomberku, Hübschman mu bude ředitelovat

Jaroslav Köstl na lavičce české reprezentace v utkání s Gibraltarem.

Jaroslav Köstl, který v listopadu jako hlavní kouč zaskakoval u českého národního týmu, se stal trenérem fotbalistů Ružomberku. Na lavičce slovenského celku nahradil odvolaného krajana Ondřeje...

13. ledna 2026  14:01

Úžasné, ale slavit nešlo. Soused šokoval v poháru PSG, hegemona srazil bývalý hráč

Jonathan Ikoné z FC Paříž slaví postup svého klubu do čtvrtfinále poháru po...

Na fotbalové derby čekala Paříž dlouhých pětatřicet let. A když se ho konečně dočkala, obdržela rovnou dva chody v rozmezí jediného týdne. A chutnalo oběma! V nejvyšší soutěži očekávaně vládlo...

13. ledna 2026  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.