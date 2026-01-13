V jakých halách se ME v házené mužů koná?
- Herning (Dánsko): Jyske Bank Boxen (15 000 diváků) – skupiny A a B, zápasy o medaile
- Malmö (Švédsko): Malmö Arena (11 800) – skupina E
- Bærum (Norsko): Unity Arena (9 000 diváků) – skupiny C a D
- Kristiansand (Švédsko): Kristiansand Arena (4 500) – skupina F
Program českých zápasů ve skupině C
Český tým do turnaje vstoupí ve čtvrtek zápasem proti obhájcům zlata z Francie. Dalšími soupeři v základní skupině C budou domácí Norsko a Ukrajina.
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|15.1.
|18:00
|Francie - Česko
|17.1.
|20:30
|Česko - Norsko
|19.1.
|18:00
|Česko - Ukrajina
Systém turnaje
- ze šesti čtyřčlenných skupin postoupí dále dva nejlepší týmy
- postupující jsou rozděleni do dalších dvou skupin po šesti týmech
- po odehrání zbývajících zápasů postupují dva nejlepší týmy do semifinále, třetí týmy sehrají zápas o 5. místo
Kompletní program zápasů ve skupinách
Skupina A (Německo, Španělsko, Rakousko, Srbsko)
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|15.1.
|18:00
|Španělsko - Srbsko
|15.1.
|20:30
|Německo - Rakousko
|17.1.
|18:00
|Rakousko - Španělsko
|17.1.
|20:30
|Srbsko - Německo
|19.1.
|18:00
|Rakousko - Srbsko
|19.1.
|20:30
|Německo - Španělsko
Skupina B (Dánsko, Portugalsko, Sev. Makedonie, Rumunsko)
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|16.1.
|18:00
|Portugalsko - Rumunsko
|16.1.
|20:30
|Dánsko - Sev. Makedonie
|18.1.
|18:00
|Sev. Makedonie - Portugalsko
|18.1.
|20:30
|Rumunsko - Dánsko
|20.1.
|18:00
|Sev. Makedonie - Rumunsko
|20.1.
|20:30
|Dánsko - Portugalsko
Skupina C (Francie, Norsko, Česko, Ukrajina)
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|15.1.
|18:00
|Francie - Česko
|15.1.
|20:30
|Norsko - Ukrajina
|17.1.
|18:00
|Ukrajina - Francie
|17.1.
|20:30
|Česko - Norsko
|19.1.
|18:00
|Česko - Ukrajina
|19.1.
|20:30
|Francie - Norsko
Skupina D (Slovinsko, Faerské o., Švýcarsko, Černá Hora)
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|16.1.
|18:00
|Slovinsko - Černá H.
|16.1.
|20:30
|Faerské o. - Švýcarsko
|18.1.
|18:00
|Černá H. - Faerské o.
|18.1.
|20:30
|Švýcarsko - Slovinsko
|20.1.
|18:00
|Černá H. - Švýcarsko
|20.1.
|20:30
|Slovinsko - Faerské o.
Skupina E (Švédsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Gruzie)
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|17.1.
|20:30
|Švédsko - Nizozemsko
|17.1.
|18:00
|Chorvatsko - Gruzie
|19.1.
|18:00
|Nizozemsko - Chorvatsko
|19.1.
|20:30
|Gruzie - Švédsko
|21.1.
|18:00
|Nizozemsko - Gruzie
|21.1.
|20:30
|Švédsko - Chorvatsko
Skupina F (Maďarsko, Island, Polsko, Itálie)
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|16.1.
|20:30
|Maďarsko - Polsko
|16.1.
|18:00
|Island - Itálie
|18.1.
|18:00
|Polsko - Island
|18.1.
|20:30
|Itálie - Maďarsko
|20.1.
|18:00
|Polsko - Itálie
|20.1.
|20:30
|Maďarsko - Island
Program play off a zápasů o umístění
|Fáze
|Datum
|Čas
|Místo
|Semifinále 1
|30. 1. 2026
|17:45
|Jyske Bank Boxen
|Semifinále 2
|30. 1. 2026
|20:30
|Jyske Bank Boxen
|O 5. místo
|1. 2. 2026
|12:30
|Jyske Bank Boxen
|O 3. místo
|1. 2. 2026
|15:15
|Jyske Bank Boxen
|Finále
|1. 2. 2026
|18:00
|Jyske Bank Boxen
Kde sledovat ME v házené mužů 2026 živě?
Zápasy MS v házené mužů 2026 můžete sledovat v programu České televize na stanici ČT sport případně na online platformě ČT sport Plus.
Česká nominace na ME v házené 2026:
|Pozice
|Hráči
|Brankáři
|Tomáš Mrkva (Lipsko/Něm.), Jan Hrdlička (Bietigheim/Něm.)
|Levá křídla
|Petr Široký (Karviná), Pavel Chotěborský (Lovosice)
|Levé spojky
|Dominik Solák (Eisenach/Něm.), Daniel Bláha (Plzeň), Jonáš Josef (Dukla Praha)
|Střední spojky
|Matěj Havran (Tatabánya/Maď.), Jakub Douda (Plzeň), Lukáš Mořkovský (Zubří)
|Pravé spojky
|Tomáš Piroch (Lipsko/Něm.), Filip Tůma (Nové Veselí)
|Pravá křídla
|Jakub Štěrba (Minden/Něm.), Dominik Skopár (Plzeň)
|Pivoti
|Matěj Nantl (Karviná), Jan Užek (Karviná), Daniel Režnický (Schaffhausen/Švýc.)
Přehled medailistů a českých umístění:
- Mistrovství Evropy se koná každé dva roky a hraje se od roku 1994
- Nejlepším českým umístěním je 6. místo z ME 1996, stejnou pozici obsadili Češi i na šampionátu v roce 2018 v Chorvatsku
- Na minulém ME v roce 2024 Češi skončili na 15. místě
Přehled medailistů a českých umístění
|Číslo
|Rok
|Pořádající země
|🥇 Zlato
|🥈 Stříbro
|🥉 Bronz
|Umístění Česka
|16.
|ME 2024
|Německo
|Francie
|Dánsko
|Švédsko
|15. místo
|15.
|ME 2022
|Maďarsko, Slovensko
|Švédsko
|Španělsko
|Dánsko
|13. místo
|14.
|ME 2020
|Norsko, Rakousko, Švédsko
|Španělsko
|Chorvatsko
|Norsko
|12. místo
|13.
|ME 2018
|Chorvatsko
|Španělsko
|Švédsko
|Francie
|6. místo
|12.
|ME 2016
|Polsko
|Německo
|Španělsko
|Chorvatsko
|Bez účasti
|11.
|ME 2014
|Dánsko
|Francie
|Dánsko
|Španělsko
|15. místo
|10.
|ME 2012
|Srbsko
|Dánsko
|Srbsko
|Chorvatsko
|14. místo
|9.
|ME 2010
|Rakousko
|Francie
|Chorvatsko
|Island
|8. místo
|8.
|ME 2008
|Norsko
|Dánsko
|Chorvatsko
|Francie
|14. místo
|7.
|ME 2006
|Švýcarsko
|Francie
|Španělsko
|Dánsko
|Bez účasti
|6.
|ME 2004
|Slovinsko
|Německo
|Slovinsko
|Dánsko
|11. místo
|5.
|ME 2002
|Švédsko
|Švédsko
|Německo
|Dánsko
|8. místo
|4.
|ME 2000
|Chorvatsko
|Švédsko
|Švédsko
|Rusko
|Bez účasti
|3.
|ME 1998
|Itálie
|Švédsko
|Španělsko
|Německo
|10. místo
|2.
|ME 1996
|Španělsko
|Rusko
|Španělsko
|Jugoslávie
|6. místo
|1.
|ME 1994
|Portugalsko
|Švédsko
|Rusko
|Chorvatsko
|Bez účasti