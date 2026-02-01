Island v druhém poločase prohrával až o šest branek, minutu před koncem ale Ómar Ingi Magnússon proměnil sedmimetrový hod a dvanáctým gólem v zápase snížil na 32:33. Chorvati ale z posledního útoku výhru pojistili a po šesti letech se vrátili na evropské stupně vítězů.
Island marně usiloval o druhý cenný kov z ME, na kontě mu zůstal bronz z roku 2010.
O titul se od 18:00 utkají domácí Dánové s Německem. Vítězné mužstvo získá na ME zlato potřetí.
Mistrovství Evropy házenkářů v Herningu (Dánsko):
O 3. místo: