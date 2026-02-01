Bronzové medaile, dobro došli. Chorvatští házenkáři na ME vyzráli na Island

  17:28
Bronz na mistrovství Evropy získali házenkáři Chorvatska. V utkání o třetí místo v Herningu porazili Island 34:33 a mají ze šampionátů sedmou medaili.
Chorvatský házenkář Mateo Maraš slaví v utkání o bronz na ME. | foto: Henning BaggerAP

Island v druhém poločase prohrával až o šest branek, minutu před koncem ale Ómar Ingi Magnússon proměnil sedmimetrový hod a dvanáctým gólem v zápase snížil na 32:33. Chorvati ale z posledního útoku výhru pojistili a po šesti letech se vrátili na evropské stupně vítězů.

Island marně usiloval o druhý cenný kov z ME, na kontě mu zůstal bronz z roku 2010.

O titul se od 18:00 utkají domácí Dánové s Německem. Vítězné mužstvo získá na ME zlato potřetí.

Mistrovství Evropy házenkářů v Herningu (Dánsko):

O 3. místo:
Chorvatsko - Island 34:33 (17:14)
Nejvíce branek: Lučin 9, Načinovič 6, Martinovič 5 - Magnússon 12, G. Kristjánsson 6, Ríkhardsson 5

Slovácko - Baník 2:2, divoký zápas, hosté ztratili vedení, Jedlička chytil penaltu

Andrej Stojčevski ze Slovácka se snaží vystřelit přes bránícího Ondřeje...

Nadále mají stejně bodů i inkasovaných gólů. Ve dvacátém kole české nejvyšší soutěže se potkali fotbalisté Slovácka i Baníku. A utkání skončilo tematicky remízou 2:2, přestože v úvodu druhé poloviny...

1. února 2026  12:45,  aktualizováno  15:43

Žádná střela, kapitán na lavičce. Rozhodl jsem se pro jiné hráče, překvapil Frťala

Teplický Robert Jukl přepadává přes Dominika Hollého z Jablonce.

Na podzim se stal kapitánem, tahounem týmu i jeho nejlepším střelcem, ale v jarní premiéře ligových Teplic v Jablonci zůstal záložník Michal Bílek jen na lavičce. „Asi ode mě nemůžete čekat, že vám...

1. února 2026  14:33

