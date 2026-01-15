Čeští házenkáři začali ME porážkou, obhájci zlata z Francie zápas kontrolovali

V druhém utkání na šampionátu nastoupí národní celek v sobotu proti domácímu Norsku a základní skupinu v Oslu zakončí v pondělí proti Ukrajině. Do další fáze projdou první dva týmy, české mužstvo si tak v dalším duelu už nemůže dovolit porážku.
Národní tým přicestoval na šampionát s velmi omlazenou sestavou a v úvodu jako kdyby na něj dolehla tíha zápasu. Outsider začal nervózně, udělal několik technických chyb a Francouzi po pěti minutách odskočili do vedení 6:0.
Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi
Český celek se pak přece jen dostal do zápasu. Týmu se dařila hra bez brankáře a střelecky se v úvodu několikrát prosadil Solák. Francouzi v 17. minutě po střele do odkryté branky získali už osmigólový náskok, české mužstvo ale odpovědělo sérií čtyř tref.
V tu chvíli už hrálo bez jednoho z pivotů, Užek po zákroku do soupeřova obličeje inkasoval od rozhodčích červenou kartu. Čeští házenkáři ve zbytku poločasu drželi krok a do kabin šli s šestibrankovou ztrátou (14:20).
Po změně stran se nicméně ještě více projevil velký rozdíl v kvalitě obou celků. Obhájci zlata lehce pronikali stále unavenější soupeřovou defenzivou a nakonec se dostali přes 40 gólů.
Český tým dokonce inkasoval historicky nejvíce branek v jednom utkání, dosavadním negativním rekordem byla porážka 25:41 rovněž s Francií v roce 2014. Národní mužstvo dohrávalo druhý poločas bez jedné z opor, spojka Piroch odešel do šaten zřejmě s poraněným kotníkem.
Mistrovství Evropy se český výběr účastní popáté za sebou, ze základní skupiny dokázal naposledy postoupit před šesti lety. V roce 2022 i předloni skončil na turnaji hned po úvodní fázi. Mužstvo na velké akci poprvé vede trenérská dvojice Brůna a Kubeš. Evropský šampionát podruhé v historii hostí trojice zemí, vedle Norska ještě Dánsko a Švédsko.
Mistrovství Evropy házenkářů v Dánsku, Norsku a Švédsku:
Skupina C (Oslo):
20:30 Norsko - Ukrajina
Skupina A (Herning):