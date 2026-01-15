Čeští házenkáři začali ME porážkou, obhájci zlata z Francie zápas kontrolovali

Čeští házenkáři vstoupili do mistrovství Evropy očekávanou porážkou s favorizovanou Francií, které podlehli vysoko 28:42. Svěřenci trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše v úvodním duelu základní skupiny C v Oslu inkasovali od obhájců zlata prvních šest branek zápasu a po celý průběh pak ztráceli. Nejlepším českým střelcem byl se šesti góly debutant na velké akci Petr Široký, pětkrát skóroval Dominik Solák.
foto: Stian Lysberg SolumAP

V druhém utkání na šampionátu nastoupí národní celek v sobotu proti domácímu Norsku a základní skupinu v Oslu zakončí v pondělí proti Ukrajině. Do další fáze projdou první dva týmy, české mužstvo si tak v dalším duelu už nemůže dovolit porážku.

Národní tým přicestoval na šampionát s velmi omlazenou sestavou a v úvodu jako kdyby na něj dolehla tíha zápasu. Outsider začal nervózně, udělal několik technických chyb a Francouzi po pěti minutách odskočili do vedení 6:0.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Český celek se pak přece jen dostal do zápasu. Týmu se dařila hra bez brankáře a střelecky se v úvodu několikrát prosadil Solák. Francouzi v 17. minutě po střele do odkryté branky získali už osmigólový náskok, české mužstvo ale odpovědělo sérií čtyř tref.

V tu chvíli už hrálo bez jednoho z pivotů, Užek po zákroku do soupeřova obličeje inkasoval od rozhodčích červenou kartu. Čeští házenkáři ve zbytku poločasu drželi krok a do kabin šli s šestibrankovou ztrátou (14:20).

Po změně stran se nicméně ještě více projevil velký rozdíl v kvalitě obou celků. Obhájci zlata lehce pronikali stále unavenější soupeřovou defenzivou a nakonec se dostali přes 40 gólů.

Český tým dokonce inkasoval historicky nejvíce branek v jednom utkání, dosavadním negativním rekordem byla porážka 25:41 rovněž s Francií v roce 2014. Národní mužstvo dohrávalo druhý poločas bez jedné z opor, spojka Piroch odešel do šaten zřejmě s poraněným kotníkem.

Mistrovství Evropy se český výběr účastní popáté za sebou, ze základní skupiny dokázal naposledy postoupit před šesti lety. V roce 2022 i předloni skončil na turnaji hned po úvodní fázi. Mužstvo na velké akci poprvé vede trenérská dvojice Brůna a Kubeš. Evropský šampionát podruhé v historii hostí trojice zemí, vedle Norska ještě Dánsko a Švédsko.

Mistrovství Evropy házenkářů v Dánsku, Norsku a Švédsku:

Skupina C (Oslo):
Francie - Česko 42:28 (20:14)
Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička - Široký 6, Skopár 1, Piroch 1, Chotěborský 2, Štěrba 1, Josef 3, Havran 1, Nantl 2, Solák 5, Užek 1, Mořkovský, Douda 1, Bláha 2, Tůma 2
Nejvíce branek Francie: Nahi, Prandi a Richardson po 6. Rozhodčí: Barysas, Petrusis (oba Litva). Sedmimetrové hody: 5/5 - 2/1. Vyloučení: 1:5. ČK: 12. Užek (Česko)

20:30 Norsko - Ukrajina

Skupina A (Herning):
Španělsko - Srbsko 29:27 (19:15)
20:30 Německo - Rakousko

Výsledky

Čeští házenkáři začali ME porážkou, obhájci zlata z Francie zápas kontrolovali

Půjde Dobeš na farmu? Český brankář doplácí na šachy v týmu, kouč z debat pění

Brankář Montrealu Canadiens Jakub Dobeš si upravuje rukavici v utkání proti...

Na první dobrou se to nezdá, ale v Montrealu panují samé zmatky. Alespoň pohledem brankářů. Ti se totiž v řadách Canadiens točí hned tři bez stanovené jedničky. Jakub Dobeš, který sezonu hokejové NHL...

15. ledna 2026  16:45

Češi se odstřelili z čela, zaujali ale běžecky. Štafetu v Ruhpoldingu ovládla Francie

Biatlonisté při střelbě vestoje prvního úseku mužské štafety v Ruhpoldingu.

Čeští biatlonisté nenavázali na středeční fantastické střelecké představení reprezentačních kolegyň. S celkem dvanácti dobíjenými ranami dokončil kvartet Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček, Vítězslav...

15. ledna 2026  13:30,  aktualizováno  16:30

