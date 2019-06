Softbalistky začínají na ME v Ostravě cestu za olympijským snem

Na domácím evropském šampionátu potřebují skončit do šestého místa, aby mohly v nizozemském Utrechtu bojovat od 23. července v olympijské kvalifikaci, z které si letenky do Tokia v roce 2020 zajistí pouze vítězstvím.

V Česku se ME žen koná už popáté, v předešlých letech se vždy uskutečnilo v Praze. Nyní se bude hrát v Arrows Parku v Ostravě a také ve Frýdku-Místku, nižší divize se odehrají ve dvou polských městech. Celkem se účastní 23 reprezentací.

„Cílem číslo jedna na Evropě je přiblížit se olympiádě, zároveň chceme před domácím publikem rozhodně útočit na titul. Věřím, že na to máme,“ vyhlásil trenér Vojtěch Albrecht. Softbalistky atakují stupně vítězů na ME pravidelně, nejlépe ale skončily dvakrát druhé a naposledy už před osmnácti lety.

V základní skupině narazí na Švédsko, Francii, Belgii, Slovensko a Litvu. „V pozdějších fázích počítáme, že se o první místa porveme s Itálií, Británií, Nizozemskem nebo s Irskem či Řeckem,“ vypočítal Albrecht hlavní sokyně.

Hlavní zbraní softbalistek je nadhazovačka Veronika Pecková. „V pozici české jedničky jsem už několik let. Jde jenom o to, jak se vyrovnám s osobními nároky, které na sebe kladu. Ale snad to zvládnu,“ řekla dvaadvacetiletá hráčka.

Pro trenéry bude klíčové, aby hvězda z Ledenic oba turnaje vydržela a zvládla ve formě. „Věříme, že na to máme. Misi Tokio 2020 dotáhneme do úspěšného konce a vybojujeme první olympijskou účast pro český softbal,“ věří Albrecht.

Titul obhajují Nizozemky, které se s deseti triumfy dělí s Itálií o pozici nejúspěšnějšího celku historie. Od vzniku ME softbalistek v roce 1979 jiný stát titul nezískal.