Šermířská federace nařídila kvůli návratu Rusů uspořádat ME v Plovdivu

Evropská federace EFC na svém webu sdělila, že ji o rozhodnutí výkonného výboru FIE informoval její prozatímní prezident Emanuel Katsiadakis ve středu. EFC uvedla, že rozhodnutí FIE přijala s lítostí, ale že s uspořádáním turnaje souhlasila, aby měli evropští šermíři možnost získávat body do olympijské kvalifikace.

Z šermířského ME se kvůli ruskému útoku s běloruskou podporou na Ukrajinu stala politická záležitost. FIE, jež je pod silným ruským vlivem, jako jedna z prvních sportovních federací rozhodla letos v březnu ještě před pokynem Mezinárodního olympijského výboru o návratu ruských a běloruských šermířů do soutěží. Jedním z hlavních důvodů návratu byla možnost získávání bodů do olympijské kvalifikace.

Mistrovství Evropy se mělo původně konat v rámci Evropských her v Krakově na přelomu června a července. Kvůli polskému odmítavému postoji k účasti ruských a běloruských sportovců bylo šermířské ME zredukováno jen na šampionát družstev, jež budou moci získávat body do olympijské kvalifikace.

Mezinárodní olympijský výbor koncem března doporučil mezinárodním federacím, aby umožnily sportovcům Ruska a Běloruska za dodržení podmínek přísné neutrality návrat do soutěží. Týmy těchto zemí na mezinárodních akcích startovat nesmějí.