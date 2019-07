Kanoista Petr Fuksa má z ME třiadvacítek bronz na kilometru

ME juniorů a do 23 let v rychlostní kanoistice v Račicích 1 000 m: Do 23 let:

Muži

K1: 1. Zdelar (Srb.) 3:28,015.

K2: 1. Sikkens, Peters (Belg.) 3:08,428, ...8. Kukačka, Vorel (ČR) 3:16,896.

C1: 1. Korobjov (Lit.) 3:51,994, ...3. P. Fuksa (ČR) 3:54,592.

C2: 1. Lichovidov, Čebotar (Rus.) 3:29,668. Ženy

K1: 1. Petrušová (SR) 3:58,463. Junioři

K1: 1. Sibbersen (Dán.) 3:36,108, ...3. Sobíšek (ČR) 3:37,273.

K2: 1. Pouillaude, Henry (Fr.) 3:15,816.

C1: 1. Vykhodtsev (It.) 3:58,586, 2. Minařík (ČR) 3:59,598.

C2: 1. Paleško, Šalak (Běl.) 3:36,449, ...4. Nováček, Večerka (ČR) 3:51,055. Juniorky

K1: 1. Csikósová (Maď.) 4:05,477, ...3. Galádová (ČR) 4:07,485.