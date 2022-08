Plavec Zábojník skončil na ME v Římě dvanáctý na sto metrů prsa

MS v plavání v Říme Finále

Muži:

400 m v. zp.: 1. Razzetti (It.) 4:10,60, 2. Verraszto (Maď.) 4:12,58, 3. Matteazzi (It.) 4:13,29.

4x200 m v. zp.: 1. Maďarsko (Németh, Marton, Hollo, Milák) 7:05,38, 2. Itálie 7:06,25, 3. Francie 7:06,97. Ženy

4x200 m v. zp.: 1. Nizozemsko (De Jongová, Holkenborgová, Van Kootenová, Steenbergenová) 7:54,07, 2. Británie 7:54,73, 3. Maďarsko 7:55,73. Semifinále s českou účastí

Muži

100 m prsa: 1. Martinenghi (It.), ...12. Zábojník (ČR) 1:00,84 - nepostoupil do finále.