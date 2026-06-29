Nominaci na bazénové disciplíny zveřejnil Český svaz plaveckých sportů.
Z medailistů z bělehradského šampionátu bude chybět jen mistryně Evropy z prsařské dvoustovky Kristýna Horská, jež o uplynulém víkendu oznámila konec kariéry. Limit pro start ve Francii splnil ještě Jan Foltýn, ten ale dal přednost červencovému juniorskému ME v Mnichově.
Seemanová v srbské metropoli získala také stříbro na kraulařské čtyřstovce a bronz na 200 metrů polohově. Pro šampionát v Paříži splnila limity na stovce a dvoustovce, bude moci přidat ale i další starty. Na trati 200 metrů volný způsob bude usilovat už o třetí kontinentální zlato od premiérového triumfu v Budapešti 2021.
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Vedle Gracíka budou k oporám mužského týmu patřit medailisté ve znakařských disciplínách z loňského evropského šampionátu v krátkém bazénu Jan Čejka a Miroslav Knedla. Oba se prezentovali špičkovou formou na víkendovém mistrovství ČR v Praze. Čejka se tam blýskl národním rekordem na polohové dvoustovce, Knedla získal šest titulů a na své nejsilnější trati 50 metrů znak se na setinu přiblížil k vlastnímu českému maximu.
Na ME v plaveckých sportech se bude v bazénovém plavání závodit od 10. do 16. srpna.
Nominace na ME
(v závorce disciplíny se splněnými limity)
Ženy: Barbora Janíčková (50 a 100 m v. zp., 50 m mot.), Daryna Nabojčenko (50 m mot.), Barbora Seemanová (100 a 200 m v. zp.)
Muži: Jakub Bursa (400 m pol. záv.), Jan Čejka (200 m znak), Daniel Gracík (50 m mot.), Vojtěch Janeček (50 m prsa), Michal Judickij (400 m pol.), Jan Jurčík (200 m mot.), Miroslav Knedla (50 a 100 m znak), Jakub Krischke (50 a 100 m znak), Ondřej Slavík (50 m mot.)