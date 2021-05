Kubová a Horská poplavou na evropském šampionátu večerní semifinále

Motýlkář Jan Šefl zaostal na padesátce časem 23,78 o osm setin za téměř 12 let starým českým rekordem Michala Rubáčka, k postupu do semifinále by ale potřeboval zaplavat ještě o 21 setin rychleji. V konečném pořadí obsadil 25. místo, Sebastian Luňák byl 59. Na kraulařské dvoustovce skončil Adam Hlobeň na 34. místě, Jakub Štemberk byl padesátý.

Smíšená polohová štafeta na 4x100 m ve složení Tomáš Franta, Matěj Zábojník, Barbora Janíčková a Barbora Seemanová skončila v rozplavbě dvanáctá dvě sekundy za postupem.



Seemanovou ale i tak večer čeká finále, na své parádní trati 200 m volný způsob postoupila ve středu nejrychlejším časem a pasovala se do role jedné z favoritek.