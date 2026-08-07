Finále ME moderních pětibojařů bude bez Čechů. Světová jednička Lukeš odstoupil

Čtyřiadvacetiletý Lukeš letos vybojoval dvakrát stříbrnou medaili ve Světovém poháru: v květnu v Bulharsku a v červnu ve finále seriálu v Budapešti. I díky dalším výsledkům se dostal do pozice světové jedničky. V pátečním semifinále ME ale absolvoval jen šerm, pak z preventivních důvodů nepokračoval.
„Důvodů je víc, především brzký termín mistrovství světa v Číně, které je Matějovým hlavním vrcholem této sezony,“ uvedl v tiskové zprávě svazu reprezentační trenér Ivo Konvička. Za další důvod označil extrémní počasí v Istanbulu.
„Celý závod se koná na přímém slunci, což zvyšuje pravděpodobnost, že by mohlo dojít buď ke zranění, nebo jiné zdravotní újmě, nemluvě o nepřiměřené únavě v případě dokončení dnešního závodu a především zítřejšího finále. Matěj by určitě chtěl dosáhnout na co nejlepší výsledek, což by znamenalo vynaložení příliš velkého úsilí s ohledem na přípravu před mistrovství světa,“ dodal Konvička.
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Pětibojaři Grycz a Tůma si při obhajobě štafetového zlata o dvě místa pohoršili
Toman ve své semifinálové skupině A obsadil desáté místo, od postupu ho dělily pouhé dva body. Po celou dobu se držel mezi potřebnou devítkou pětibojařů, ale v závěrečné kombinované disciplíně ho o finále připravil Ukrajinec Oleksandr Tovkaj.
„Janek závodil dobře, k postupu potřeboval vyhrát alespoň jeden zápas v šermířské přímé eliminaci,“ řekl Konvička. „V plavání i na překážkách byl čtvrtý nejlepší a slušný výkon podal také v běhu se střelbou, ale ve finiši ho předběhl Tovkaj,“ popsal trenér.
Toman se ještě může stát prvním náhradníkem po odpoledním semifinále B. Třetí Čech Vojtěch Dáňa vypadl již ve středeční kvalifikaci. Ženskou individuální soutěž česká výprava neobsadila.