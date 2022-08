Mistr Evropy s asijským jménem i držením pálky. Mám čínskou DNA, říká

Jde o držení, které se nazývá čínské nebo tužkové, a hráč při něm nesvírá rukojeť v dlani, nýbrž drží pálku hlavně mezi palcem a ukazováčkem a ostatními prsty vytváří z druhé strany oporu.

Tento úchop se ve stolním tenise hojně vyskytoval v dřívějších dekádách, nicméně v poslední době kvůli potenciálním slabinám – hlavně při bekhendovém úderu – vymizel. Pro představu: v první stovce aktuálního světového žebříčku jej používá jen šest hráčů.

Qiu Dang je nejlepším z nich a figuruje na třinácté pozici žebříčku.

Sám přitom rovněž začínal s nyní už klasickým, evropským držením. „Hrál jsem tak asi půl roku, ale měl jsem hrozné problémy,“ přiznává. A tak po vzoru svého otce, který se narodil v Číně, přešel na tradiční asijský styl.

A vede si s ním nečekaně skvěle. Bekhend zvládá mistrně, navíc plně využívá výhod svého úchopu: výtečnou techniku při forhendu či citu pro míček při podání a příjmu.

Ke stolnímu tenisu měl díky rodičům, kteří jej oba hráli a v devadesátých letech minulého století emigrovali do Německa, blízko odmala.

„Do světa ping-pongu jsem se narodil, už jako mimino jsem na fotce, jak držím raketu.“

Že přišel na svět už v Německu, je v jeho příběhu klíčové. Má sice čínské jméno, ale své umění vypiloval v evropském systému. Jistě, geny od rodičů mu pomáhají, ale hlavní část úspěchu oddřel sám.

Proto je mistrem Evropy zaslouženě.

Hráči původem z Asie, kteří reprezentují na jiných kontinentech, jsou ve stolním tenise běžným jevem. Mají vrozené vlohy pro tento dynamický sport a ze svých zemí často prchají před drsnou konkurencí za lepšími podmínkami. Často ale ani neovládají řeč nové vlasti nebo v ní nepřebývají.

Qiu Dang si v Mnichově svým řáděním za stoly i skromným vstupováním získal přízeň publika.

V nedělním finále před bouřlivým prostředím porazil Slovince Jorgiče 4:1 na sety. Přestože prohrával 0:1 a 4:8, díky podpoře tisícovek fanoušků duel zvrátil.

„Atmosféra byla skvělá. Když jsem otočil druhý set, věděl jsem, že mám momentum a diváci byli pořád na mé straně. Hnali mě víc a víc. Naštěstí jsem hrál dobře a nějak jsem zvládnul vyhrát,“ radoval se.

Momentka z finále dvouhry mužů na mistrovství Evropy ve stolním tenisu mezi Němcem Qiu Dangem (vlevo) a Slovincem Darkem Jorgičem.

Ve čtvrtfinále zničil 4:0 hvězdného krajana Tima Bolla, kterého nakonec nahradil na trůnu kontinentálního šampiona. „Byl fantastický ve všech aspektech,“ uznal Boll.

Qiu Dang zažil v posledních měsících enormní růst, který uhranul svět stolního tenisu. „Nemám žádná tajemství. Jen se každý den snažím dělat to, co musím. Chodím do posilovny, trénuju jako každý normální hráč a snažím se zlepšit. To je můj recept. Potřebujete být konzistentní a trpěliví,“ líčí svou filozofii.

Pracovitost čerpá i ze své čínské nátury, kterou nezapře. A ani nechce.

„Čínskou DNA mám v sobě,“ říká.

A v příštích letech ji bude chtít využít právě proti Číňanům, kteří už dlouhá léta ping-pongu nelítostně dominují. Qiu Dang je bude chtít na mistrovství světa či olympijských hrách porazit jejich vlastními zbraněmi.