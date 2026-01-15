Reshtenko se na úvod krasobruslařského ME blýskl životním krátkým programem

Český krasobruslař Georgii Reshtenko je na mistrovství Evropy osmý po krátkém programu. Zlepšil si osobní rekord na 78,62 bodu a útočí na dosud nejlepší výsledek na vrcholné kontinentální akci, kterým je předloňské deváté místo. Po úvodní části šampionátu v Sheffieldu vede Nika Egadze z Gruzie, jenž ve čtvrtek jako jediný překonal hranici 90 bodů.
Český krasobruslař Georgii Reshtenko během krátkého programu na ME.

Český krasobruslař Georgii Reshtenko během krátkého programu na ME.

Český krasobruslař Georgii Reshtenko během krátkého programu na ME.
Český krasobruslař Georgii Reshtenko během krátkého programu na ME.
Český krasobruslař Georgii Reshtenko během krátkého programu na ME.
Georgii Reshtenko během krátkého programu na krasobruslařském ME.
Třiadvacetiletý Reshtenko startoval už jako pátý. Krátký program zahájil skvělým čtverným salchowem. Pak sice lehce zaváhal u trojitého axelu, ale na závěr skokanských prvků se mu podařila kombinace čtvrtého a trojitého toeloopu. Svěřenec někdejšího evropského medailisty Michala Březiny tím připomněl předloňský mimořádně vydařený evropský šampionát.

„Byl jsem nervózní, jako na každý velký závod. Navíc krátký program je vždy mentálně velmi náročný. Celou dobu jsem byl hodně koncentrovaný, ale na čtverného salchowa v úvodu jsem si dával speciálně velký pozor. Po něm jsem už věděl, že to zvládnu. Na konci jsem byl strašně šťastný,“ uvedl Reshtenko v tiskové zprávě svazu.

Osobní maximum si vylepšil o více než tři body. O překonání osmdesátibodové hranice ho připravily především slabší piruety. „Trochu mě to štve. Ta kombinovaná byla level jedna, tam je jeden a půl místo čtyř a půl,“ litoval pro Českou televizi.

Georgii Reshtenko během krátkého programu na krasobruslařském ME.

Reshtenko nastoupil už jako pátý z 29 účastníků ME, takže dlouho čekal, na co bude jeho výkon stačit. Nakonec se s přehledem zařadil do první desítky, předstihlo ho jen sedm soupeřů. Reprezentanta Izraele Tamira Kupermana má navíc ruský rodák v českých barvách před sebou jen o 1,2 bodu.

Na první medaili na ME útočí Egadze. Svěřenec kontroverzní trenérky Eteri Tutberidzeové předvedl technicky jednoznačně nejlepší krátký program, za který získal 91,28 bodu. Další průběžné pozice na stupních vítězů patří estonským bratrům Selevkovým. Čtyřiadvacetiletý Aleksandr, vicemistr Evropy z roku 2024, má 88,71 bodu. O rok mladší Mihhail na sourozence ztrácí 43 setin. Rovných 88 bodů má po krátkém programu průběžně čtvrtý Ital Matteo Rizzo.

Obhájce titulu Švýcar Lukas Britschgi půjde do sobotních volných jízd ze šestého místa s více než devítibodovou ztrátou na čelo. Další ze svých černých dnů prožil francouzský spolufavorit Kevin Aymoz. Pátý muž loňského MS v krátkém programu třikrát upadl, získal jen 53,95 bodu a stejně jako v roce 2024 na ME vůbec nepostoupil do volných jízd. Obsadil 27. místo, třetí od konce.

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Sheffieldu:

Muži - po krátkém programu: 1. Egadze (Gruz.) 91,28, 2. A. Selevko 88,71, 3. M. Seleveko (oba Est.), ...8. Reshtenko (ČR) 78,62 - postoupil do volných jízd

20:00 sportovní dvojice - volný program

