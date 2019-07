Satková se stala juniorskou evropskou šampionkou ve vodním slalomu

ME juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu Liptovský Mikuláš: Muži do 23 let

K1: 1. Grigar (SR) 87,80 (0 trest. sekund), 2. Zima -1,35 (0), ...v semifinále 17. Maikranz (oba ČR). Ženy do 23 let

C1: 1. Delassusová (Fr.) 109,00 (0), 2. M. Satková -1,45 (0), 3. Fišerová (obě ČR) -3,30 (4). Junioři

K1: 1. Delassus (Fr.) 89,68 (0), ...12. Krejčí (ČR) -52,13 (50). Juniorky

C1: 1. G. Satková 106,48 (0), ...5. Kneblová (obě ČR) -9,60 (2).