Jako Knedla v Bělehradě. Plavec Foltýn na juniorském ME získal dvě zlata

Foltýn ve sprintu motýlkem potvrdil roli jednoho z velkých favoritů.
V sobotních rozplavbách se podělil o nejrychlejší čas s Maďarem Dávidem Antalem, semifinále pak v českém juniorském rekordu 23,37 vyhrál sám. V nedělním finále plavec plzeňské Slávie porazil časem 23,45 Antala o 14 setin a získal už svou pátou medaili z mládežnických šampionátů.
Letošní dvě zlata a stříbro přidal k loňskému stříbru na motýlkářské padesátce z MEJ a bronzu z MSJ. Dvěma triumfy na juniorském kontinentálním šampionátu napodobil Foltýn úspěch Miroslava Knedly z Bělehradu 2023.