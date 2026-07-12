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Jako Knedla v Bělehradě. Plavec Foltýn na juniorském ME získal dvě zlata

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  19:56

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Jan Foltýn na zimním mistrovství republiky na krátkém bazénu v Plzni | foto: Petr EretMAFRA

Plavec Jan Foltýn vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 m motýlek. Osmnáctiletý český talent proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty, sběr cenných kovů zahájil ve středu stříbrem na prsařské padesátce.

Foltýn ve sprintu motýlkem potvrdil roli jednoho z velkých favoritů.

V sobotních rozplavbách se podělil o nejrychlejší čas s Maďarem Dávidem Antalem, semifinále pak v českém juniorském rekordu 23,37 vyhrál sám. V nedělním finále plavec plzeňské Slávie porazil časem 23,45 Antala o 14 setin a získal už svou pátou medaili z mládežnických šampionátů.

Letošní dvě zlata a stříbro přidal k loňskému stříbru na motýlkářské padesátce z MEJ a bronzu z MSJ. Dvěma triumfy na juniorském kontinentálním šampionátu napodobil Foltýn úspěch Miroslava Knedly z Bělehradu 2023.

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