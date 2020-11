V Praze začíná ve čtvrtek ME judistů. S Krpálkem i mladými českými nadějemi

Program české reprezentace na ME v judu Čtvrtek 19. listopadu:

do 57 kg: Věra Zemanová, do 60 kg: David Pulkrábek, do 66 kg: Pavel Petřikov. Pátek 20. listopadu:

do 63 kg: Renata Zachová, do 73 kg: Jakub Ječmínek, Daniel Pochop, do 81 kg: Adam Kopecký, Jaromír Musil. Sobota 21. listopadu:

do 78 kg: Alice Matějčková, do 90 kg: David Klammert, Jiří Petr, nad 100 kg: Lukáš Krpálek.