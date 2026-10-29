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Čekání na výhru trvá. České curlerky na ostravském ME padly i s Lotyšskem

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  12:17

Momentka z mistrovství Evropy v curlingu v Ostravě | foto: ČTK

České curlerky se na domácím mistrovství Evropy v Ostravě nedočkaly vítězství ani ve třetím utkání, tým skipky Alžběty Zelingrové podlehl Lotyšsku 4:11. Na ženském turnaji je domácí výběr po předchozích porážkách od Švýcarska a Itálie už jako jediný bez vítězství a ve skupině A je prakticky bez šance na postup do semifinále.

Lotyšky si připsaly ve třetím utkání druhou výhru poté, co ve čtvrtém endu zlomily čtyřmi body nerozhodný stav 2:2 a v sedmém uhrály dokonce pět bodů.

Osmé dějství se za rozhodnutého stavu nehrálo. Domácí reprezentantky mají ve skupinové fázi před sebou ještě páteční souboje s Německem a Norskem.

Český mužský tým se v Ostravě utká od čtvrtečních 18:30 s Norskem. Tým skipa Lukáše Klímy už na turnaji porazil 12:5 Polsko a 9:7 Švýcarsko, zatímco severský soupeř je po dvou zápasech ve skupině B bez výhry.

Mistrovství Evropy v curlingu v Ostravě:

Ženy - skupina A:
Česko - Lotyšsko 4:11

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