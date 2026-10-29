Čekání na výhru trvá. České curlerky na ostravském ME padly i s Lotyšskem

Lotyšky si připsaly ve třetím utkání druhou výhru poté, co ve čtvrtém endu zlomily čtyřmi body nerozhodný stav 2:2 a v sedmém uhrály dokonce pět bodů.
Osmé dějství se za rozhodnutého stavu nehrálo. Domácí reprezentantky mají ve skupinové fázi před sebou ještě páteční souboje s Německem a Norskem.
Český mužský tým se v Ostravě utká od čtvrtečních 18:30 s Norskem. Tým skipa Lukáše Klímy už na turnaji porazil 12:5 Polsko a 9:7 Švýcarsko, zatímco severský soupeř je po dvou zápasech ve skupině B bez výhry.
Mistrovství Evropy v curlingu v Ostravě:
Ženy - skupina A: