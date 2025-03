Překvapivý mistr. Stolním tenistům vládne Reitšpies, porazil tři nejvýše nasazené

Osmadvacetiletý Reitšpies se k poháru propracoval přes velmi obtížný los. Ve čtvrtfinále vyřadil nasazenou trojku Jiřího Martinka, v semifinále dvojku Pavla Širučka a ve finále zdolal jednoznačně 4:0 obhájce titulu a turnajovou jedničku Lubomíra Jančaříka.

„Rozhodně jsem to nečekal. Minulý rok jsem prohrál v prvním kole a s cílem neprohrát hned úvodní zápas jsem jel i sem. Nevím, co se tento víkend stalo, ale hrál jsem dobře,“ uvedl Reitšpies na svazovém webu. „Je to úplně jiný titul, protože za ty tři roky se toho stalo hodně. Jsem jinde, než jsem byl v roce 2022, takže si toho moc cením.“

David Reitšpies ve finále mistrovství republiky stolních tenistů v Prostějově

Hned v úterý vstoupí se spoluhráči z El Niňa do čtvrtfinále extraligového play off, pražský tým do něj jde coby nejlepší tým základní části.

Do finále ženské dvouhry na mistrovství republiky se poprvé v kariéře probojovala patnáctiletá Hanka Kodet, jejíž cestu šampionátem zastavila až zkušenější Blašková. Také ona vyhrála duel o titul bez ztráty setu a navázala na triumf z roku 2023.

„Neměla jsem z Hanky nějaký přehnaný respekt, ale mám úctu k tomu, jak je dobrá. Před měsícem jsem s ní hrála v Havířově a zdálo se mi, že tady ve finále nebyla v takové pohodě. Já jsem se naopak cítila skvěle,“ pochvalovala si staronová mistryně republiky.

Čtyřhru mužů si v Prostějově podmanili Ondřej Květon (SKST Liberec) a Radim Morávek (TJ Ostrava KST), ženský debl opanovaly Klára Hrabicová (SKST Havířov) a Jana Vašendová (MH stolní tenis Ostrava). A smíšenou čtyřhru vyhrál Reitšpiesův spoluhráč z El Niňa Martin Šíp po boku Veroniky Polákové z Havlíčkova Brodu.