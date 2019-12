Březina jasně ovládl domácí krasobruslařský šampionát

Za ním se umístili sourozenci Matyáš a Jiří Bělohradští. V sobotní volné jízdě ziskem 164,58 bodu zaostal někdejší bronzový medailista z mistrovství Evropy jen o necelé tři body za osobním rekordem.

„Radost mám z titulu a hlavně ze svých jízd,“ řekl Deníku Březina. „Přijel jsem si sem vyzkoušet jízdy a opravdu se soustředit, abych zajel to, co mám natrénováno. V Ostravě to má vždycky úroveň, a že se jelo na velké hale, to také dodalo atmosféru většího závodu,“ konstatoval Březina po zisku čtvrtého titulu.

Zatímco mezi muži čeští závodníci obsadili prvních šest míst, domácí krasobruslařky na stupních vítězů v absolutním hodnocení chyběly. Eliška Březinová jako nejlepší z nich skončila čtvrtá, protože po druhém místě v krátkém programu zajela až devátou nejlepší volnou jízdu. Zvítězila moskevská rodačka Jekatěrina Kurakovová reprezentující Polsko.