Brněnská rodačka se zpočátku věnovala atletice, basketbalu a volejbalu. V 18 letech se dostala do reprezentace sportovní gymnastiky, v níž závodila nejprve pod dívčím jménem Šínová a později jako Matoušková. Stříbrné medaile z OH i MS vybojovala po boku Věry Čáslavské či Evy Bosákové.
Po svatbě s držitelem dvou bronzových olympijských medailí Zdeňkem Růžičkou pracovala na pedagogické fakultě brněnské univerzity. Trénovala v TJ Zbrojovka a ve středisku vrcholového sportu. V roce 2000 byla uvedena do Sportovní síně slávy města Brna.
Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince v 11:45 v obřadní síni brněnského krematoria.