Táto, natoč mě, udělám roznožku! Jak se z lyžaře Kroupy stal mistr světa

I proto teď objíždí seniorský světový pohár a poslední týdny tráví v zámoří. Školní docházka momentálně holt musí stranou, ve hře je přece Itálie pod pěti kruhy.

Akrobatický lyžař získal juniorské zlato v disciplíně dual moguls, tedy paralelní jízdě se soupeřem, kde nerozhoduje jen čas, v němž závodník protne cílovou linii, nýbrž kombinace s body, které udělují rozhodčí za provedené akrobatické kousky.

Aby bodů dostával závodník šumperského Ski Klubu co nejvíce, tráví tréninkem hromadu času. Také proto před rozhovorem pro iDNES Premium hlásil Kroupa ze Spojených států do telefonu: „Teprve jedu ze sjezdovky, musel jsem ještě do skishopu, potřeboval jsem upravit vázání.“