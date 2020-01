Matyáš Bělohradský přebral roli od bratra, další výzvou je trojitý axel

Osmnáctiletý Matyáš Bělohradský, jedna z velkých nadějí českého krasobruslení, definitivně přebírá otěže od svého, o pár měsíců staršího bratra Jiřího.

Už loni zažil na své první velké seniorské akci radostný debut. Na mistrovství Evropy v Minsku obsadil devatenácté místo. Překonal tak Jiřího, který na evropských šampionátech startoval v předchozích třech letech. V roce 2016 v Bratislavě a o rok později v Ostravě skončil dvacátý, předloni v Moskvě skončil osmadvacátý a do volných jízd nepostoupil.

Matyáš Bělohradský v Grazu ziskem 67,69 bodu zaostal jen o 1,7 bodu za osobním rekordem a obsadil v krátkém programu 18. místo.

„Předvedl skokansky vše, na co má, jen krokovka mu spadla o dvě úrovně níž,“ ocenil Tomáš Verner, který jej společně s Vlastou Kopřivovou trenérsky vede.

Trojitý axel však v repertoáru Bělohradského zatím chybí. „Když všechno dobře půjde, mohl by s ním začít příští sezonu,“ věří Verner. „Cítím se moc dobře, užil jsem si to. Výkon byl v tuto chvíli nejlepší co mohl být, trojitý axel přijde a bude to ještě lepší. Teď to spíš pojedu na jistotu a budu se soustředit, abych všechno zvládl. Volnou pojedu jako na mistrovství republiky a budu se snažit čistě,“ říkal Matyáš Bělohradský v rozhovoru pro svazový facebook.

Volná jízda se mu tolik nepovedla. Měl problémy s dopadem po úvodní kombinaci trojitého lutze a salchowa a v závěru jízdy vůbec nezvládl trojitého salchowa, který byl pouze jednoduchý. „Trochu se s tím od začátku svého programu pral,“ říkal jeho kouč Tomáš Verner.

„Salchow jsem šel na paty, byla to spíš špatná náhoda. V následné kombinaci jsem chtěl dvojitým toeloopem zachránit aspoň nějaké body. To se nepovedlo, ale jinak jsem s volnou jízdou spokojen,“ připojil Matyáš Bělohradský.

Šance osmnáctiletého Čecha limituje nižší obtížnost. Zatím se totiž nepokouší o trojitý axel. „Ten výkon byl asi nejlepší, co mohl v tuhle chvíli být. Určitě trojitý axel tam bude za chvilku a pak to bude ještě lepší,“ řekl.

Šampionát juniorů a do Ameriky

Teď ještě Matyáše Bělohradského čeká mistrovství světa juniorů, na začátku března, v estonském Tallinnu. Loni na stejné akci, při svém debutu, v chorvatském Záhřebu skončil patnáctý. Za další týden následuje mistrovství světa v kanadském Montrealu. Bělohradský tam mohl doprovodit Michala Březinu, protože Březina loni vybojoval pro Česko dvě místa.

Jenže mladší z Čechů nesplnil v této sezoně kvalifikační kritérium 64 bodů za technickou hodnotu volné jízdy. Na evropském šampionátu nasbíral jen 56,49 bodu.

„Věděl jsem, že abych dal limit na seniorský svět, musím zajet úplně čistě, což mě mohlo ovlivnit,“ připustil Bělohradský po vystoupení na mistrovství Evropy.

Úkol do příští sezony pro něj zní, naučit se trojitý axel. „Nemám ho vůbec rád, ale snad tam v příští sezoně padne,“ doufá. „Momentálně jsem spíš blíž k tomu, že bych mohl skákat některé čtveráky.“

Po světovém juniorském šampionátu se na léto přesune opět do Ameriky. Už loni Matyáš Bělohradský strávil několik měsíců v Kalifornii, kde pod vedením trenéra Arutuňana pilně trénoval.

Matyáš Bělohradský se narodil 7. června 2001. Společně s bratrem Jiřím se připravují pod vedením Mistra Evropy z roku 2008 Tomáše Vernera a Vlasty Kopřivové, která vedla právě Tomáše Vernera.