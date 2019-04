Sendvič, svatba a superkouč. Jak švédské překvapení došlo až do finále

VIDEO: THROUGH TO THE FINAL?? ????Mattias Falck will face ????Ma Long in the WORLD CHAMPIONSHIPS FINAL tomorrow!! ???? WAY TO GO!! ???? #ITTFWorlds2019 #NotJustPingPong https://t.co/817JjdwDcy Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

THROUGH TO THE FINAL❗❗ Mattias Falck will face Ma Long in the WORLD CHAMPIONSHIPS FINAL tomorrow!! WAY TO GO!! #ITTFWorlds2019 #NotJustPingPong https://t.co/817JjdwDcy