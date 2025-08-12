V Číně zemřel italský orientační běžec, závod provázelo kruté vedro

„Navzdory okamžité odborné lékařské péči v jednom z nejlepších čínských zdravotnických zařízení zemřel,“ stojí v prohlášení, které neuvádí příčinu smrti účastníka několika světových šampionátů.
Závod se konal v Kao-mingu asi 50 kilometrů od Čcheng-tu a provázely ho teploty kolem 40 stupňů Celsia. Nedokončilo ho 11 ze 40 startujících včetně českých reprezentantů Jakuba Glonka a Tomáše Křivdy, který útočil na zlato, ale musel odstoupit po bodnutí hmyzem.
„Tohle bylo to nejšílenější, co jsem zažil. Jestli jsme loni na mistrovství Evropy v Maďarsku říkali, že je vedro, tak tohle bylo ještě dvakrát horší,“ komentoval podmínky pátečního závodu Glonek na webu Českého svazu orientačních sportů.
V neděli skončil Křivda druhý ve sprintu a smíšená štafeta přidala v pondělí další stříbro.
Na Světových hrách v neolympijských sportech startuje kolem 5000 sportovců v 34 odvětvích.