Lank o snu zahrát si s bratrem, studiu mechaniky i Kanaďanech: Nerozumí ironii

Ondřej Bičiště
  9:18aktualizováno  9:57
Pozor na ironii! V českém prostředí oblíbený způsob humoru, při konverzaci s Kanaďany máte zaděláno na problém. Poznal to volejbalista Matouš Lank, jehož extraligové Ústí má v týmu hned tři hráče ze země javorového listu.
Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem - Dukla Liberec. Ústecký...

Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem - Dukla Liberec. Ústecký Matouš Lank v euforii. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Matouš Lank smečuje, blokují Lukasz Wiese, Štěpán Svoboda.
Ústí slaví úspěšnou akci, vpravo Matouš Lank.
Ústecký Matouš Lank smečuje.
Matouš Lank slaví úspěšnou akci.
12 fotografií

„Oni ironii moc nerozumějí, berou to tak, že co je řečeno, to je dáno. Jeden nejmenovaný Kanaďan můj vtip nepochopil a měli jsme kvůli tomu lehkou rozepři, ale už je to v klidu,“ pobavil 23letý univerzál historkou z doby, kdy se české jádro týmu sžívalo s novou kanadskou trojicí Sorra–Duncanson–Haronga. „Jsou to všichni tři super kluci, nevnímáme je ani jako cizince. Jsou to stejný ho..da jako my,“ směje se ústecká opora.

S Kanaďany se chce Ústí vyhnout potřetí v řadě pádu do baráže, rozjezd do sezony má sice lepší než loni, přesto je po osmi zápasech poslední. „Je tu dost lidí, co ještě nemá tolik zkušeností s hraním včetně mě. Až se otrkáme a poznáme, bude to jen lepší. Ještě jsme neodemkli svůj potenciál,“ tvrdí Lank. Bilance není tak děsivá jako v minulé sezoně, Ústí už urvalo dvě výhry a dělí ho jen bod od desátých Beskyd. „Náš volejbal vypadá úplně jinak než loni, šatnové vztahy jsou také o hodně lepší. Baráži se vyhneme!“ nepochybuje.

Pomoct má i nový konzultant hlavního kouče Ondřeje Žaby Michal Nekola, bývalý reprezentační trenér. „Na rozdíl ode mě má zkušeností na rozdávání a jsem rád, že je rozdává zrovna nám. Je to velký přínos a pomoc pro Ondru Žabu, protože na to není úplně sám.“

30 let, třetí rok v extralize jako kouč. Ústí zbavíme nálepky outsidera, sní Žaba

I Lank zažívá přelomovou sezonu, ze smečaře se přeškolil na univerzála. „Bohužel jsem lopata na příjmu a svoje fyzické parametry na účku můžu použít trošku efektivněji. Každý, kdo viděl můj zápas na smeči, pochopí, proč to rozhodnutí proběhlo,“ uvítal změnu 201 centimetrů vysoký hráč. „Teď je to pohoda. Jediné, co je mým úkolem, je dát co největší ránu do balonu a to mě asi baví na tom volejbalu nejvíc. Nes..at se s ničím a jen do toho třískat,“ směje se.

V ústecké šatně jsou od letoška Lankové dva, do extraligy už nakukuje i Matoušův o čtyři roky mladší bratr Šimon. „Bydlíme spolu, takže je to občas trošku divočina. Tímto ho zdravím. Ale nemůžu si absolutně stěžovat, je boží hrát s bráchou, zatím tedy spíš trénovat. Pokaždé, když se dostal do hry, střídal většinou mě, ale snad se jednou sejdeme i na hřišti,“ přeje si rodák z Havlíčkova Brodu.

Na mladšího bráchu v Ústí i trochu dohlíží. „Ale pere si sám, mámu mu vyloženě nedělám. Už je dospělý, pokud se vrátí v pořádku domů a přijde na trénink, tak je mi celkem jedno, co dělá.“ Šimon je ještě na střední škole, Matouše letos čekají státnice na ústecké univerzitě, kde studuje Inženýrskou mechaniku a automatizaci.

Matouš Lank smečuje, blokují Lukasz Wiese, Štěpán Svoboda.
Ústí slaví úspěšnou akci, vpravo Matouš Lank.
Ústecký Matouš Lank smečuje.
Matouš Lank slaví úspěšnou akci.
12 fotografií

„Mohl bych pracovat v oborech jako robotizace, aditivní technologie, ty možnosti jsou celkem rozsáhlé. Z technického odvětví prakticky cokoliv.“ I proto neplánuje extra dlouhou volejbalovou kariéru. „Rád bych se ještě někam podíval, ale rozhodně to nevidím na nějakou dlouhou trať. Maximálně do osmadvaceti a potom práce.“

Ostatně částečně se jí věnuje už teď. „Baví mě to, občas z toho i něco kápne. Myslím, že časem to bude místo volejbalu moje životní náplň, která mě bude patřičně živit. Tím nechci říct, že mě volejbal neživí, ale myslím, že tohle mě bude jak finančně, tak psychicky bavit víc,“ má jasnou představu o své budoucnosti.

O volejbalu se říká, že to je sport inteligentních lidí, což se v případě Lanka potvrzuje. I když... „Jak se to vezme! Je volejbalová inteligence a inteligence. V reálném životě si myslím, že úplně blbej nejsem, ale že bych byl inteligentní ve volejbale, to bych úplně neřekl. Když vidím balon, zkouším do něj bouchnout co nejvíc a třeba to vyjde. Tady spíš inteligence občas překáží,“ mrkne Lank.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Korpatschová vs. SiskováTenis - - 3. 12. 2025:Korpatschová vs. Sisková //www.idnes.cz/sport
Živě5:4
  • 1.12
  • -
  • 6.00
Česko vs. AngolaHázená - - 3. 12. 2025:Česko vs. Angola //www.idnes.cz/sport
3. 12. 15:30
  • 3.18
  • 8.06
  • 1.53
Jihlava vs. ZlínHokej - 28. kolo - 3. 12. 2025:Jihlava vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
3. 12. 16:30
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Třinec vs. Hradec Kr.Hokej - 7. kolo - 3. 12. 2025:Třinec vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:00
  • 1.85
  • 4.41
  • 3.41
Vítkovice vs. OlomoucHokej - 47. kolo - 3. 12. 2025:Vítkovice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
3. 12. 17:30
  • 1.83
  • 4.41
  • 3.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Knedla postoupil do semifinále polohovky, v rozplavbách na ME uspěla i Janíčková

Plavec Miroslav Knedla před mistrovstvím Evropy v Polsku.

Miroslav Knedla postoupil na plaveckém mistrovství Evropy v krátkém bazénu jako pátý do semifinále polohového závodu na 100 metrů. Ve stejné disciplíně v rozplavbách v polském Lublinu uspěla i...

3. prosince 2025  10:57

Poslední test před olympiádou v Miláně. Rulík nominuje na Švýcarské hokejové hry

Přímý přenos
Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Hokejovou reprezentaci čeká poslední turnaj před únorovými olympijskými hrami. O letenku do Milána mají hráči z Evropy šanci zabojovat na Švýcarských hrách, které proběhnou příští týden. Na koho...

3. prosince 2025  10:55

Biatlon ONLINE: Vytrvalostní závod mužů v Östersundu. Zaútočí Češi na top desítku?

Sledujeme online
Michal Krčmář na trati smíšené štafety ve švédském Östersundu.

Světový pohár ve švédském Östersundu pokračuje ve středu vytrvalostním závodem mužů. Čeští biatlonisté do něj odstartují jen ve čtyřech – Jakub Štvrtecký léčí lehké nachlazení. Jak se českému...

3. prosince 2025  10:46

Zimovjanová poprvé královnou triatlonu: Nejlepší rok kariéry, změny se vyplatily

Tereza Zimovjanová poprvé v kariéře vyhrála domácí anketu Král triatlonu.

V září si v Karlových Varech doběhla pro vynikající osmé místo v sérii mistrovství světa, nejprestižnějším triatlonovém seriálu planety. Byl to zatím její životní výsledek a Tereze Zimovjanové...

3. prosince 2025  10:34

Sníh super, chladno horší. Diakité se sžívá s Libercem a sní: Chci hrát Premier League

Toumani Diakité v zápase proti Pardubicím.

V Liberci je teprve pár měsíců, ale i za tak krátkou dobu stačil proniknout do základní sestavy Slovanu. Devatenáctiletý záložník Toumani Diakité je jedním z velkých talentů mladé party trenéra...

3. prosince 2025  10:20

Retro i límeček. Fotbalisté představili dresy, ve kterých půjdou do baráže o MS

Nové dresy české fotbalové reprezentace, ve kterých se představí v březnové...

Na první pohled upoutá dominantní a čistá červená barva. Při detailním pohledu však nový dres českých fotbalových reprezentantů skrývá mnohem víc. „Symbol hrdosti, energie a nezlomného ducha, který...

3. prosince 2025  10:11

Ryšavý dostal distanc na dva zápasy, disciplinárka trestala i nafilmovaný pád

Kladenský hokejista Martin Ryšavý.

Kladenský hokejový útočník Martin Ryšavý dostal dvouzápasový trest za faul na Anthonyho Nellise v nedělním duelu 28. kola extraligy na ledě Vítkovic. Disciplinární komise soutěže rovněž zastavila...

3. prosince 2025  10:04

Po Neapoli i Teplice, ve vánočních dresech vyrukují na Slavii. Inspirace? Svetr

Speciální vánoční dresy fotbalistů Teplic, které obléknou v zápase proti...

Bodové dárky fotbalisté Teplic rozdávat Slavii nechtějí, ale sváteční nálada při pátečním mikulášském zápase na Stínadlech panovat bude. Domácí hráči totiž vyběhnou na prvoligový trávník ve...

3. prosince 2025

Lank o snu zahrát si s bratrem, studiu mechaniky i Kanaďanech: Nerozumí ironii

Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem - Dukla Liberec. Ústecký...

Pozor na ironii! V českém prostředí oblíbený způsob humoru, při konverzaci s Kanaďany máte zaděláno na problém. Poznal to volejbalista Matouš Lank, jehož extraligové Ústí má v týmu hned tři hráče ze...

3. prosince 2025  9:18,  aktualizováno  9:57

Počasí naruší předání olympijské štafety Italům, tisíce školáků přijdou o zábavu

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří, třímá ho herečka Mary Minaová v roli...

Cestu olympijské pochodně Řeckem stále provází nepřízeň počasí. Poté, co musela být minulý týden upravena tradiční ceremonie zapálení ve starověké Olympii, bude kvůli hrozbě bouřek výrazně zkráceno...

3. prosince 2025  9:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pražanům je Brno asi trochu jedno, říká Kušnír. Sparta podle něj Artis nepodcení

Ondřej Kušnír, asistent trenéra Artisu Brno.

Jméno asistenta trenéra fotbalového Artisu Brno a bývalého reprezentačního obránce Ondřeje Kušníra bude navždy spjato s pražskou Spartou. Odehrál v ní čtyři sezony, v roce 2010 slavil titul, označuje...

3. prosince 2025  9:30

Zacha jednou asistoval, Boston bez Pastrňáka těsně podlehl Detroitu

Pavel Zacha s pukem na holi.

V deseti úterních zápasech hokejové NHL se bodově prosadil jediný Čech. Centr Pavel Zacha asistencí z 60. minuty pomohl zdramatizovat duel proti Detroitu. Na vyrovnání již ale Bruins nedosáhli a bez...

3. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.