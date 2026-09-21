Belgičané? Kamarádi. Zašel bych s nimi na pivo, říká smečař Drahoňovský

„Znám většinu těch kluků, hrál jsem proti nim, hrál jsem s nimi, takže se na to moc těším,“ prohlásil pětadvacetiletý Drahoňovský.
Ostatně Belgičané mají v kádru devět hráčů z domácí nejvyšší soutěže. A mezi nimi jsou mimo jiné blokař Samuel Fafchamps, s nimž Drahoňovský hrál v Maaseiku, a univerzál Michiel Fransen, s kterým se potkal v Achelu.
„Jsou to kamarádi, s nimiž bych zašel na pivo,“ podotkl.
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Nyní v Turíně mu to zřejmě nevyjde, přestože bydlí v tomtéž hotelu. „Když se potkáme, tak je to vždycky taková rychlovka, ať už v hotelu, anebo v hale při tréninku. Toho času moc není, ale asi by nebyl problém zajít za nimi na pokoj a pokecat.“
Od příští sezony budete hrát druhou nejvyšší soutěž v Polsku za Radom. Jaká je belgická liga?
Kdybych měl porovnat tamější ligu s českou, tak těžko říct. Minulou sezonu jsme v CEV Cupu hráli proti Karlovarsku a porazili je. A Karlovarsko pak stejně jako my získalo domácí titul. Těžko říct... Jsou to zápasy, kdo se lépe vyspí, komu utkání lépe sedne. Ale mají kvalitu.
Co vás Belgie naučila?
Musel jsem neustále mluvit anglicky, takže jsem se zlepšil jazykově. A po volejbalové stránce to bylo zase něco nového. Přece jenom je to trošku jiný styl než v Česku. Rádi si hrají s balonem, jsou tam nějaké naklepávky (při horší nahrávce si lehce narazí míč o blok, aby hra pokračovala – pozn. red.) a taková mezihra, v tom se belgické týmy liší od českých.
Vedle univerzála Ferreho Reggerse Belgičany táhne na vašem postu smečaře Sam Deroo. Jak na ně?
Myslel jsem si, že Deroo je už přece jenom starší, že už nebude taková hrozba, ale ukázalo se, že je to jeden z hlavních belgických útočníků. Mají dva klíčové hráče a hlavně na ně se musíme připravit. Ubránit je.
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Jste spokojený s dosavadním průběhem šampionátu?
Zatím se mi líbí. Je tady ale hodně cestování, mistrovství je rozprsklé do různých zemí (Itálie, Finsko, Rumunsko a Bulharsko – pozn. red.), do různých měst. K tomu jsme teď měli čtyři dny volna, což může být výhoda, že máme nějaký čas na relax, ale naopak nás to může dostat z formy.
Na několika šampionátech jste už byl. Přesto je ten nynější pro vás tím nejdůležitějším?
Když je člověk v základu, když si může zahrát proti nejlepším týmům na světě, jakými jsou například Italové a Slovinci, proti jejich elitním hráčům, cítit tu atmosféru na vlastní kůži přímo na hřišti, tak je to zážitek.
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To byl hlavně případ utkání s Italy v Modeně, že?
Jo, jo. Ta atmosféra byla neuvěřitelná. Člověk potom chce jít hrát do Itálie, hrát za Italy (smál se).
Ukázal vám ten zápas i to, v čem se ještě potřebujete zlepšit?
To bych mohl asi úplně ve všem. Proti Italům každá chybička zamrzí, fakt malé detaily rozhodnou, kdo vyhraje. A oni v těch detailech jsou pečliví, nechybují.