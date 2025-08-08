Kanoista Martin Fuksa nebude na MS startovat na deblu s bratrem Petrem

Autor:
  13:28
Kanoista Martin Fuksa nebude na mistrovství světa v Miláně startovat na deblu s bratrem Petrem. Řekl to v rozhovoru pro web Dukly s vysvětlením, že o tom v týmu mají jasno už dlouho. Kvůli programu je náročné na šampionátu kombinovat deblkánoi na 500 metrů a individuální závod na kilometrové trati, který je pro olympijského šampiona prioritou.

Petr Fuksa a Martin Fuksa skončili na 6. místě. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Věděli jsme už na jaře, že něco odjedeme, ale Milán vypustíme. Semifinále na deblu bych absolvoval tři hodiny před finále kilometru. Ten je pro mě prioritní. Tam do toho chci dát úplně všechno a pustit tam všechny síly. Trošku mě to mrzí, ale s bráchou jsme si to řekli opravdu už hodně dopředu. Je s tím v pohodě. V Miláně pojede čtyřku, pak se k deblu vrátíme. Budeme ho pilovat směrem k další olympiádě,“ uvedl Fuksa. S bratrem letos skončili na deblu šestí na mistrovství Evropy v Račicích, na loňských olympijských hrách v Paříži obsadili sedmé místo.

Na evropském šampionátu vyhrál Fuksa neolympijskou pětistovku, ale na kilometru v těsném finiši nestačil na Rumuna Catalina Chirilu. Po závodě se na sebe zlobil, protože závěr podcenil. „Myslel jsem, že jsem před Rumunem, a nedal do toho sto procent. Byl jsem přesvědčen, že to vyjde. Ale bohužel. Prohrál jsem o kousek. Vím, že musím bojovat a makat až do cíle. Na žádné myšlení nesmí být prostor. Musím ‚fokusovat‘ i na poslední centimetr trati. Nikdy nevíte, jak vyrovnaný závod to může být,“ řekl s více než měsíčním odstupem.

Račice, 21.6. 2025, ME v kanoisitice Račice, neděle, finále. Petr Fuksa a Martin Fuksa ve C2 metrů skončili na 6. místě.

Na dějiště letošního MS Milán má celkem dobré vzpomínky. „Poprvé jsem se tam před deseti lety stal mistrem světa na pětistovce, na kilometru jsem byl těsně druhý za Sebastianem Brendlem. Ten mě předjel až v posledních metrech. Když bych udělal podobný výsledek jako tehdy, byl bych fakt moc spokojený,“ řekl směrem k šampionátu, který se uskuteční od 20. do 24. srpna.

Minulý víkend Fuksa otestoval formu na mistrovství republiky. Do své bohaté sbírky přidal dalších pět titulů. „Teď to bylo rok po olympiádě, tak jsem do toho šel. Nejel jsem jen sprinterskou dvoustovku. Chci dohnat taťku. Ten jich má 70, já zatím 63,“ řekl s úsměvem dvaatřicetiletý kanoista.

Závěrečnou přípravu na MS absolvuje tradičně doma v Nymburku. „Vyhovuje mi to. Nic mi tam neubírá pozornost. Chci být i na trénincích co nejlepší,“ dodal Fuksa.

