Kanoista Martin Fuksa nebude na MS startovat na deblu s bratrem Petrem

„Věděli jsme už na jaře, že něco odjedeme, ale Milán vypustíme. Semifinále na deblu bych absolvoval tři hodiny před finále kilometru. Ten je pro mě prioritní. Tam do toho chci dát úplně všechno a pustit tam všechny síly. Trošku mě to mrzí, ale s bráchou jsme si to řekli opravdu už hodně dopředu. Je s tím v pohodě. V Miláně pojede čtyřku, pak se k deblu vrátíme. Budeme ho pilovat směrem k další olympiádě,“ uvedl Fuksa. S bratrem letos skončili na deblu šestí na mistrovství Evropy v Račicích, na loňských olympijských hrách v Paříži obsadili sedmé místo.
Na evropském šampionátu vyhrál Fuksa neolympijskou pětistovku, ale na kilometru v těsném finiši nestačil na Rumuna Catalina Chirilu. Po závodě se na sebe zlobil, protože závěr podcenil. „Myslel jsem, že jsem před Rumunem, a nedal do toho sto procent. Byl jsem přesvědčen, že to vyjde. Ale bohužel. Prohrál jsem o kousek. Vím, že musím bojovat a makat až do cíle. Na žádné myšlení nesmí být prostor. Musím ‚fokusovat‘ i na poslední centimetr trati. Nikdy nevíte, jak vyrovnaný závod to může být,“ řekl s více než měsíčním odstupem.
Na dějiště letošního MS Milán má celkem dobré vzpomínky. „Poprvé jsem se tam před deseti lety stal mistrem světa na pětistovce, na kilometru jsem byl těsně druhý za Sebastianem Brendlem. Ten mě předjel až v posledních metrech. Když bych udělal podobný výsledek jako tehdy, byl bych fakt moc spokojený,“ řekl směrem k šampionátu, který se uskuteční od 20. do 24. srpna.
Minulý víkend Fuksa otestoval formu na mistrovství republiky. Do své bohaté sbírky přidal dalších pět titulů. „Teď to bylo rok po olympiádě, tak jsem do toho šel. Nejel jsem jen sprinterskou dvoustovku. Chci dohnat taťku. Ten jich má 70, já zatím 63,“ řekl s úsměvem dvaatřicetiletý kanoista.
Závěrečnou přípravu na MS absolvuje tradičně doma v Nymburku. „Vyhovuje mi to. Nic mi tam neubírá pozornost. Chci být i na trénincích co nejlepší,“ dodal Fuksa.