Napálit začátek, plánoval Zábojník. Vyplaval rekordy i evropské finále

„Je to výsledek, že něco dělám dobře, a zároveň motivace, abych byl ještě lepší,“ poznamenal Zábojník, který pochází z vísky Neubuz u Slušovic, a protože studuje v Brně, plave v barvách Komety.

V Kazani dohmátl na své nejsilnější trati 200 m sedmý, k tomu přidal semifinále na stovce (11.) i padesátce (16). A už za měsíc ho čeká mistrovství světa v Abú Zabí.

V létě jste vylepšil rekord v dlouhém bazénu na 200 m, který Málek držel dlouhých 24 let, nyní jste ho překonal i v krátkém bazénu. Co to pro vás znamená?

Radost. Když jsem začínal ve Zlíně, držel všechny tamní rekordy. Byly to časy, ke kterým jsem vzhlížel, nebo jsem je chtěl překonat. Jsem rád, že se mi to povedlo.

Ve stejném roce, kdy jste se narodil, Málek zaplaval na olympiádě v Sydney dvě pátá místa a na evropském šampionátu na krátkém bazénu ve Valencii posbíral kompletní sbírku medailí. Viděl jste někdy jeho závody?

Kdysi dávno jsem je hledal, ale nemohl jsem je najít. Ale nedávno se na YouTube objevil kanál, na něm někdo začal nahrávat starší české rekordy. Viděl jsem mistrovství světa ve Fukuoce z roku 2001, kde zaplaval rekord a držel ho až do letošního května. Stejně tak jeho pátá místa na olympiádě. Bazény byly podobné, změnily se jen startovní bloky. Je obdivuhodné, že v i tréninkových plavkách byli schopni plavat takhle rychle.

Znáte se?

Byl z druhého zlínského klubu, nebyli jsme v nějakém kontaktu. Ale pozdravíme se. Víme o sobě.

V tom, že jste začal plavat prsa, asi nehrál žádnou roli, že?

Ne. Když jsem byl menší, začínal jsem plavat znak a prsa. Ty mi šly a bavily mě nejvíc. Nechtěl jsem se po nikom opičit.

Proč jste si vůbec vybral plavání?

Dělal jsem hodně sportů. Plavání mě ale bavilo nejvíc. Dostal jsem se díky němu na sportovní základku ve Zlíně, takže od čtvrté třídy jsem se k němu upnul a ostatních sportů nechal. Teď se to vyplácí.

České rekordy vaše slova potvrzují. Co říkáte na své výsledky z Kazaně?

Jsou výrazně lepší, než jsem si představoval. Jel jsem tam s cílem postoupit do semifinále ve své hlavní disciplíně, dvoustovce. Do Top 16 jsem se dostal na všech třech tratích, na hlavní jsem plaval finále. Postupy i časy byly nad očekávání.

Čím si to vysvětlujete?

Asi se projevuje práce na tréninku za celou dobu přípravy. Podařila se vyladit forma, byla fakt dobrá. Všechno sedlo, jak mělo.

Od medaile vás dělily zhruba čtyři sekundy. Jak velká je to ztráta?

Přede mnou je ještě hodně práce. Někdo si řekne, že když je člověk ve finále, má šanci bojovat o medaili. Ale byl jsem nohama na zemi. Jestli se to někdy povede, bude potřeba hodně dřiny a práce nejenom v tréninku. Je to další cíl, který momentálně mám. Chci ze sebe dostat opravdu maximum.

Co si představit pod pojmem tvrdá práce?

Trénink celkově. Zahrnuje plavání, přípravu na suchu i regeneraci. Všechno spolu souvisí. Bude potřeba tvrdě pracovat na tréninku a vytrvat v mentálním nastavení, aby se člověku pořád chtělo, aby to šlo.

Kolik toho naplavete v tréninku?

Když je plný trénink, tak od deseti do třinácti kilometrů denně. Šest ráno, šest odpoledne. Na soustředění i patnáct kilometrů denně. Za týden je to 50-60 km.

Co vám schází na nejlepší evropské prsaře?

Většina lidí z kazaňského finále byli plavci s velkými zkušenostmi. Byli to olympijští medailisté, bývalí držitelé světového rekordu. Akorát jeden Rus byl mladší než já, jinak byli všichni o čtyři pět let starší. Zrovna u prsou nejsou moc mladí lidi. Trénuje se trošku jinak a dokážou vytrvat i do třiceti. Takový Marco Koch (bývalý mistr světa a světový rekordman - pozn. aut.) se drží ve špičce deset patnáct let.

Finále jste napálil, po padesáti metrech jste držel třetí místo. Nedalo se to udržet?

Do všech tří dvoustovek jsem šel s tím, že zkusím napálit začátek závodu, abych udělal dobrý čas a vybojoval postup. V semifinále jsem po stovce vedl, ve druhé mi došly síly. To je můj styl. Jak plavu, ke konci mi docházejí síly. Může se to zdát neefektivní, někdo si řekne, že bych to mohl zkusit jinak. Ale takhle jsem schopný ze sebe vymáčknout nejlepší čas, i když to strašně bolí. V Kazani se to vyplatilo, udělal jsem hezké časy.

Takže potřebujete vylepšit vytrvalost, abyste v maximálním tempu vydržel celou trať?

Je potřeba naplavat tempové věci, abych dokázal i druhou stovku, hlavně poslední padesátku, zaplavat výrazně rychleji, abych třetí místo mohl udržet po celý závod, abych se nepropadal dozadu.

Na všech třech tratích jste si zaplaval osobní rekord, jen na padesátce to nebyl český rekord. Láká vás?

Vím, že na to mám, ale nic neplánuju. Když se to nepodaří, nic se nezhroutí. Pro mě je prioritní dvoustovka. Dávám si hlavně krátkodobější cíle. Když je splním, snažím se posouvat. Začínalo to tím, že jsem se chtěl dostat do reprezentace, pak vyhrát mistrovství republiky, zaplavat rekord, postoupit na Evropy do semifinále, finále a nyní získat na takové akci medaili. Člověka to motivuje do další práce. Když splním cíle, je to nějaká forma uspokojení. Jsem soutěživý a toto jsou momenty, kvůli kterým to dělám.

Když to vyjde s medailí, třeba pak Neubuz proslavíte víc než bývalý předseda JZD Slušovice František Čuba, který tam bydlel.

Třeba jo. Lidi ve vsi mi fandí, sledují to, chodí mi gratulace. Plavání je tam docela známý sport, i když tam není bazén ani rybník. (úsměv)