Po jedné rvačce měl Špinar život naruby. Bojovník MMA přišel o kariéru

Jeden večer mu otočil život naruby. Úspěšný mladý sportovec působící u dálniční policie už si sjednával podmínky u zásahové jednotky. Jenže v lednu 2016 se v opilosti připletl k potyčce v baru a všechno bylo jinak.

Místo kariérního postupu byla práce u policie navždy pryč.

„Mrzí mě to, ale život jde dál,“ tvrdí Matěj Špinar, nadějný MMA zápasník z českobudějovického Gladiators gym.

Jako dálniční policista si vedl velice dobře a šel si za svým snem. „Bavilo mě to. Bylo to občas psychicky náročné, protože hlavní náplní bylo zasahování u dopravních nehod, které nebývají hezké na pohled. Není to jenom o měření rychlosti na dálnicích v civilním autě,“ popisuje.

Právě na asistenci při nehodách si Špinar musel zvykat. „Po nějakém čase to člověk zvládne. Jsem celkem odolný, takže mi to nevadilo. Akorát když se při nehodách zranily děti, tak to bylo hodně nepříjemné,“ uvádí.

Amatérský bojovník přitom odmala nebyl žádný rváč. „Nikdy jsem se nepral ve školce ani ve škole. Je to i díky výchově rodičů,“ pokračuje rodák z malé obce Šlapanov nedaleko Havlíčkova Brodu. Právě tam je jeho otec ředitelem základní školy, matka zde učí.

Špinar v Brodu prošel základní školou, střední už zvládl v Jihlavě. Tou dobou se už dostával k bojovým sportům. „Hrál jsem hokej, nastupoval jsem i v extralize staršího dorostu a juniorů. Pak mě zastavily problémy s kolenem a musel jsem toho nechat. Sport mám ale rád, a tak jsem něco chtěl dělat. Zkusil jsem MMA v gymu v Havlíčkově Brodě,“ vzpomíná.

Možná z něj bude učitel

A stále populárnější bojový sport ho chytl, byť ho dvakrát operované koleno stále limituje. Rodiče ale kariéru svého syna příliš nesledují. „Oba nemají rádi násilí. A tak jim ani neříkám, když jdu zápasit. Nejezdí se na mě dívat, protože by jim to asi nedělalo dobře,“ myslí si.

Špinar se po konci u policie přestěhoval do Českých Budějovic, kde studuje na Jihočeské univerzitě tělovýchovu a sport. Zároveň zde pokračuje i ve své zápasnické kariéře.

„Budějovice jsou oproti Brodu asi pětinásobně větší město. Také Gladiators gym je daleko lepší, využíváme víc sparingpartnerů. Šéftrenér Michal Novák se nám věnuje individuálně, přestože je nás dost. Za dobu tady jsem se hodně zlepšil. Navíc se tu krásně žije a jsem tu hodně spokojený,“ zdůrazňuje.

Rodák z Vysočiny se chce stále posouvat a učit. Přemýšlet se snaží během přípravy i při soutěžních duelech. „Výhodu mají ti, kteří berou MMA jako sport. Během zápasu je potřeba přemýšlet. Když má někdo zatmění a jde se jen porvat, tak většinou prohraje,“ srovnává.

To Špinar potvrdil i během letního turnaje IAF Streetfighter organizace I am fighter, kde prošel přes první kolo, ale v tom druhém těsně padl. „Bylo to celé narychlo domluvené a nestihl jsem se tolik připravit. Do prvního zápasu jsem nastupoval i lehce nemocný. Byla to zajímavá zkušenost. Navzájem jsme se podporovali s klukama z gymu a užili jsme si to,“ chválí si.

Za svůj největší úspěch považuje druhé místo na českém šampionátu v MMA z roku 2016. Konkrétní cíl do dalších let nemá. Touží se dostat na profesionální úroveň a skloubit sport s prací. „Chtěl bych učit tělocvik nebo být kondičním trenérem. Učitelství se u nás v rodině drží už několik generací. Je možné, že v tom budu pokračovat,“ uzavírá.