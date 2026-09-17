Ne, ne, hokejista Pastrňák není můj strejda, směje se volejbalista Pastrňák

„Slýchám často, jestli nejsme náhodou příbuzní, ale od lidí, kteří mě neznají. Je to jen shoda jmen. Pastrňáků v České republice není zrovna hodně, ale pořád jich není tak málo, aby David byl třeba můj strejda,“ usmál se Matěj Pastrňák, který pochází z Prahy, zatímco jeho jmenovec z Havířova. „Obdivuji, co dokázal, ale žádná spojitost až na to jméno mezi námi není.“
Mohl by ale zkušený hokejista mladého smečaře něčím inspirovat?
„Děláme dost odlišné sporty. Navíc NHL tolik nesleduji, i když hokej mám rád. Na ten zámořský se ale nestačím dívat,“ odpověděl Matěj Pastrňák. „Na Davidovi se mi však vždycky líbilo, že i když měl po těžké sezoně, kdy byl zklamaný, že nevyhráli Stanley Cup, když měl třeba i rodinné problémy, tak většinou přijel reprezentovat.“
Zatímco hokejista Pastrňák je už mazák, dvacetiletý volejbalista téhož jména zažívá v Itálii na evropském šampionátu premiéru na velké akci dospělých. Navazuje tak na titul mistra Evropy, který v červenci vybojoval s národním týmem do 22 let.
„A plní to moje očekávání. Důležité bylo i pro naše postavení ve světovém žebříčku, že jsme zvládli úvodní zápasy se soupeři, které jsme měli porazit,“ zmínil výhry nad Řeckem, Švédskem a Slovenskem. Na Italy a Slovince už ale reprezentanti nestačili, byť favoritům vzali set.
Na aktuálním mistrovství jsou také Štěpán Svoboda a Antonín Klimeš, kteří s vámi vyhráli evropský šampionát hráčů do 22 let. Je to pro vás důležité?
Pochopitelně jsem rád, že tady jsou kluci, s nimiž hraji už dlouho, ale znám tady hodně kluků i z působení v klubu (z Karlovarska), takže nějakou velkou důležitost tomu nepřikládám.
A naopak – jak moc vám v reprezentaci pomáhají zkušení hráči?
Dobře se znám s Adamem Zajíčkem, který před časem působil v Karlovarsku. Ale nemyslím si, že bych potřeboval nějak pomáhat se začleňování do týmu. Všechny kluky jsem víceméně znal a nikdy mi nedělalo problém někam se zařadit.
Co stojí podle vás za vzestupem českého mládežnického volejbalu?
Určitě lidi jako Jirka Zach, Honza Svoboda, později Michal Nekola (trenér mladých evropských šampionů), který u nás byl od začátku a vymyslel celé uspořádání, kdy jsme se od nějakých našich třinácti let společně připravovali sto dnů v roce. Jezdili jsme na kempy od čtvrtka do neděle a bývali jsme spolu i celé léto. Díky tomu jsme se hodně posouvali. A takhle to trenéři dělají už několikátý rok po sobě. Všechny ročníky tak měly nejméně jednu medaili z nějaké velké akce, jako je mistrovství Evropy.
V čem je přechodu z juniorů mezi dospělé volejbalisty nejtěžší?
Dospělí si neodpouštějí žádné chyby. U mládeže se občas stane, že někdo špatně přihraje lehký balon, zkazí lehkou věc. Tady se to už stávat nesmí. A je na to velký tlak jak od trenéra, tak od spoluhráčů, což je správné.
Od příští sezony budete hrát za Bielsko-Białou. Poláci jsou volejbalový národ, ale přece jen to bude první liga, což je tamější druhá nejvyšší soutěž...
Je to tak, ale podle mě má vyšší úroveň než česká extraliga, nebo takhle – Karlovarsko, Lvi Praha a České Budějovice by v ní byly mezi nejlepšími týmy, ale ty další, a nechci nikoho shazovat, by si v ní neškrtly.
Přesto na polskou nejvyšší soutěže se ještě necítíte?
Mohl jsem do ní jít, ale na lavičku, a to jsem nechtěl. Vím, že potřebuju hrát, potřebuju herní praxi. A nabídku z nejvyšší ligy na hraní jsem neměl. Navíc se kontrakty řeší brzo a dobrou minulou sezonu jsem měl až k jejímu konci. V polské druhé soutěži je šestnáct týmů a z nich čtrnáct velmi kvalitních. Není to jako v extralize, kde víte, že s Karlovarskem vyhrajete osmdesát procent zápasů, přestože budete hrát jakkoliv.
Moc daleko jste ale do nejvyšší polské soutěže neměl, protože Bielsko-Biała o ni bojovala ve finále první ligy. Sledoval jste to s napětím?
To ano. A přál jsem si, aby postoupili, protože z mého podpisu do první ligy by se stal podpis do té nejvyšší... Což by bylo husté. Bohužel se to nepovedlo. Katowice byly velký favorit, měly velký rozpočet, dobré hráče. Bielsko se do finále dostalo z šestého místa po základní části, což už bylo překvapení. Ale bojovat o postup bude určitě náš cíl.
Je fajn, že se v klubu potkáte s někdejším reprezentačním nahrávačem Jakubem Janouchem?
Je, protože být někde v cizí zemi úplně sám není jednoduché. Jsem rád, že tam Kuba bude a bude mi moct třeba pomoci, dát nějakou radu. Ale určitě si pomůžeme navzájem.
Těšíte se na atmosféru při zápasech v Polsku?
Určitě. Na první ligu ale asi nebude chodit tolik fanoušků jako na tu nejvyšší, ale rozhodně v hledišti nebude třicet, nebo padesát diváků jako na některých místech v Česku. Myslím, že tam celková profesionalita volejbalu, jak v klubu, tak u veřejnosti, bude výrazně vyšší.
Takže ideální by pro vás bylo vybojovat postup do elitní polské soutěže?
To je můj cíl. Mám smlouvu na rok s roční opcí, takže si chci jeden nejvýše dva roky zahrát v první polské lize a pak se zkusit posunout do té nejvyšší, nebo jít třeba zase do nějaké jiné země.