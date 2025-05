Reprezentanti budou při losování v dánském Herningu ve třetím ze čtyř košů spolu s Rakouskem, Nizozemskem, Černou Horou, Polskem a Severní Makedonií. Na tyto protivníky tak v jedné z šesti čtyřčlenných základních skupin nenarazí.

„Koho dostaneme, toho dostaneme. Jsou tam už jen samé kvalitní celky,“ komentoval nadcházející los reprezentační pivot Nantl z Baníku Karviná. „Ale určitě budeme losování sledovat. Všichni jsme zvědaví.“

Na mistrovství Evropy jste ze své kvalifikační skupiny prošli z druhého místa, když jste prohráli jen s Chorvatskem. Měli jste postup pod kontrolou?

Pod kontrolou není nikdy nic. Nemůžeme něco podcenit, ale dopadlo to dobře. První dva zápasy s Lucemburskem a Belgií jsme vyhráli velkým brankový rozdílem. S Chorvatskem už to bylo těžší, přece jenom je to silný soupeř.

Během kvalifikace národní mužstvo převzali noví trenéři – Daniel Kubeš a Michal Brůna. Je to poznat?

Každý trenér má jiné zásady, jinou taktiku. Takže určitě je to teď jiné. Když to tak řeknu, mám výhodu, že trenéra znám z klubu (Michal Brůna je z Karviné). To je v útočné fázi plus, víme o sobě. Obrana je taky trochu jiná, tu má na starosti Dan Kubeš.

V nominaci na minulé kvalifikační zápasy v Lucembursku a ve Frýdku-Místku s Belgií jste byli čtyři hráči z Karviné, odkud je i trenér Michal Brůna a kouč brankářů Martin Galia. Blíží se hra národního týmu karvinskému stylu?

Úplně všechny signály samozřejmě stejné nejsou, ale vesměs je to podobný styl, to ano.

A neměli jste před finále extraligy, které začne v neděli, obavy, že se někdo z karvinských hráčů zraní?

My do žádného zápasu nechceme naskočit nějak napůl, abychom se nezranili a kdesi cosi. Každý zápas musíme jít naplno. Jestli se někdo zraní, tak to prostě tak mělo být. Musíme si s tím poradit. Naštěstí se nic nestalo.

Matěj Nantl střílí v semifinále extraligy.

Říká se, že v reprezentaci si hráči odpočinou od klubových povinností, setkají se s jinými lidmi, ale Michal Brůna vás teď má pod dohledem i v národním týmu.

My jsme zvyklí (usmál se). I dříve byl s námi v kontaktu, když jsme byli na repre srazech, vždycky nám volal co a jak, jak se máme, jestli nejsme zranění. Michal ale není nějaký ras. Že jsme s ním pořád nám nevadilo dříve a stejné to je i teď.

Ostatně vás v klubu před časem přesunul ze spojky na pivota. Jak jste to vnímal?

Nabídl mi, že mě bude na pivotu zkoušet. V Karviné jsme měli hodně kvalitních spojek, takže tam bych se asi tolik neprosadil. Jsem moc rád, že jsem to vzal a že jsem se nějakým způsobem chytil. Teď už se považuji za pivota, už jsem tak nastavený. Hraju to už třetí rok.

Je to velký rozdíl?

Ze začátku to byl velký skok. Až šok. Ale už jsem zaběhlý. Velkou podporu jsem měl od Honzy Užeka (karvinský a někdejší reprezentační pivot – pozn. red.), který mě naučil hodně věcí. Má obrovské zkušenosti a snažil se mi poradit různé fígle. Za to mu děkuji.

Spojka hraje čelem k bráně, pivot většinou zády. Co se vám na novém postu líbí?

Mám rád kontakt, takové ty házenkářské šarvátky. Neříkám nějaké zákeřnosti, ale nevadí mi kontakt. V tom jsem se našel.

Dáváte ale méně gólů, ne?

Je to jiné. Na spojce, když to řeknu blbě, nejste závislý na nikom. Když si řeknete, že chcete vystřelit, tak to zkusíte a můžete dát gól. Na pivotu záleží, jestli vám spojka nahraje, když si vybudujete dobrou pozici. Pokud ano, většina spojek vám nahraje.

Matěj Nantl (vpravo) se natahuje po střele Belgičana Quintena Colmana.

V neděli v 17.30 rozjedete doma finále extraligy s Plzní. Po třech týdnech od semifinále. Co říkáte tomu, že nynější play off přerušují reprezentační akce?

Play off se docela protahuje, ale musíme s tím pracovat. Někdo to tak nastavil. Neříkám, že je to špatně, musíme se s tím vyrovnat. Všichni to mají stejné, takže musíme makat a dělat všechno pro to, abychom to přežili.

Před sebou máte už jen Plzeň...

Je to sedmé finále proti Plzni v řadě, co jsem v Karviné. Týmy se už znají fakt do puntíku. Bude to o detailech. Vyhraje větší bojovnost, odhodlanost a větší srdce.