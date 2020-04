Nafukovací bazén a guma. Jak plavec Kozubek nahrazuje přípravu ve vodě

Rok 2019 byl pro Kozubka velmi úspěšný.

Dálkový plavec kromě čtvrté příčky ze světového šampionátu jako první z českých závodníků ovládl Evropský pohár. Povzbuzen těmito výsledky vyhlížel olympijskou kvalifikaci na následnou příležitost startovat pod pěti kruhy v Tokiu. Jenže kvůli pandemii koronaviru se sportovní svátek japonské metropoli přesunul na příští rok.

„Vzhledem k aktuální situaci je to asi nejlepší řešení,“ uvědomuje si Kozubek v tiskové zprávě svazu. „Letos by někteří sportovci měli jasnou výhodu, protože ne všude jsou nařízena tak striktní opatření a minimálně reprezentanti mají možnost normálně trénovat.“

Pro něj to však vzhledem k současným opatřením neplatí, a tak usiluje o maximální možnou simulaci klasického tréninkového režimu. „Snažím se dělat co nejvíce pro svou kondici, i když popravdě řečeno bez pořádných tréninků ve vodě je to pro mě dost těžké,“ říká Kozubek.

„Mám napuštěný malý nafukovací bazén a plavu na gumě. Je to jen provizorní náhrada tréninku ve vodě, ale stejně to není 100% řešení. Jinak dělám, co jde, tahám gumy, běhám, jezdím na kole, využívám posilovnu v areálu Olympu. Bohužel to pro mě není bez pořádného tréninku ve vodě dostatečné.“

Loni Kozubek v přípravě střídal pobyt v Praze s trenérem Janem Srbem a Brno, kam dojížděl za Josefem Nalezeným. „Chtěl jsem letos zařadit tréninky v Brně ještě více než loni, kdy jsem jezdil za panem trenérem Nalezeným každý třetí týden,“ říká český reprezentant.



„Tréninky pod ním mi vždy vyhovovaly a jsem přesvědčený, že větší zařazení tréninků v Brně, nebo soustředění s ním, bylo jedním z faktorů loňského úspěchu na mistrovství světa. Jak bude tréninkově vypadat příští rok, bude záležet také na panu trenérovi, původně jsme měli spolupracovat do konce letošní sezony,“ dodává.

Kromě olympijských her se nevyhnula přeložení ani další pro plavce významná akce, mistrovství Evropy v Budapešti. Z května se pravděpodobně přesune do druhé poloviny srpna.

„Já doufám, že tento termín by pro mě mohl být přívětivější,“ věří Kozubek. „Předpokládám, že na konci léta by jezero Lupa mohlo být teplejší než na konci května a vyhneme se závodům v neoprénu. Také s aktuální situací snad bude ještě čas něco natrénovat.“