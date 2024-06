Ani šplhač, ani šplhoun. Světový rekordman Cigl zdolává lano i v obchoďácích

Přesně sto let poté, co Bedřich Šupčík vybojoval v Paříži první zlatou olympijskou medaili pro Československo ve šplhu na laně, se brněnský sportovec Matěj Cigl připravoval na to, že odkaz svého slavného předchůdce na stejném místě připomene. Závod v Paříži se zorganizovat nepovedlo, přesto bývalý gymnasta neklesá na mysli. Silou svých paží udržuje renomé sportu s vůní historie.