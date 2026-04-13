Tati, mami, koukejte. McIlroy sám nevěřil: S tímhle vyhrát? Pomohly i výlety tryskáčem

Tomáš Kazda
  19:45
V sobotu, kdy je podle lety prověřených pouček důležité skórovat, promrhal náskok šesti ran. V neděli si Rory McIlroy vedl o kousek lépe a ve finálovém kole Masters se alespoň vrátil na skóre, se kterým do víkendu vstupoval... Taky vám to nezní jako popis velkolepého vítězného tažení? Přesně takhle ale staronový severoirský král znovu vládl. Podruhé v řadě, na nejprestižnějším golfovém turnaji světa.
Rory McIlroy s tátou Gerrym po druhém triumfu na Masters.

Rory McIlroy rozhodl o své výhře na Masters.
Rory McIlroy slaví s rodinou svou výhru na Masters.
16 fotografií

Loni triumfem v Augustě naplnil osud a velkolepě završil nablýskaný Grand Slam – vítězství na čtyřech největších turnajích světa. Tak jak se sluší a patří na rodáka z Holywoodu, byť toho s jedním „L“, nacházejícím se poblíž Belfastu. To vše přesto, že nervózní finálové kolo prošel o jednu ránu nad normou hřiště a o vítězství bojoval v rozstřelu.

Jak Rory zapudil své démony, prolomil prokletí Masters a stal se legendou

O rok a pár šedin později? Výsledková tabule u něj po pátku ukazovala mínus dvanáct. O víkendu tento výsledek zuby nehty, písky vody udržel a odrazil dotírající se a lépe hrající konkurenci.

Poslední golfista, který oblékl zelené sako pro vítěze turnaje s víkendovým skóre par nebo horším? Trevor Immelman před osmnácti lety. „Nevěřil bych, kdyby mi někdo řekl, že mi to bude stačit,“ řekl McIlroy.

McIlroy obhájil titul na Masters. Jako teprve čtvrtý golfista v historii

A přece se stalo. O McIlroyovi se po letech pochybností, zda někdy vyhraje Masters, mluví jako o jednom ze čtyř lidí, kteří v Augustě dokázali titul obhájit. „Ti, kteří si počkají, se dobrých věcí dočkají,“ glosoval po druhém triumfu.

V plné sestavě u greenu

Zatímco před rokem se na osmnáctku vracel a musel v play off skolit Angličana Justina Rose, tentokrát mu na stejné jamce stačilo k pojištění triumfu dohrát do bogey, což se mu titěrným puttem bez potíží podařilo.

Pak už následovaly známé obrázky, které se od těch loňských, kdy z McIlroye vytryskly čtrnáct let potlačované emoce, lišily jen v malých detailech.

Už nepadl do kolen a slzami nezalil green jamky zvané cesmína, ale pouze se zaťatými pěstmi, prohnutým tělem a zakloněnou hlavou, křičel a křičel.

Zatímco loni jako první políbil manželku Ericu Stollovou, tentokrát pořadí nejbližších prohodil a nejprve objal dcerku Poppy, která z celého šílenství kolem taťky ani ve čtyřech letech stále neměla příliš rozumu.

„Rozhodně se to stává nejoblíbenějším Poppyiným týdnem v roce. Nevím, jestli to je turnajem na par 3 (exhibicí, které se s tátou účastní před startem Masters), nebo all you can eat zmrzlinou v hráčském zázemí,“ žertoval McIlroy po nedělním triumfu a Poppy si studem skrývala tvář v dlaních.

A pak hlavní změna, na rozdíl od loňska měl přímo u greenu rodiče, o nichž vždy mluví s dojemným vděkem. „Párkrát jsem se už na hřišti přistihl, že o nich přemýšlím. Ale řekl jsem si: Ne. Ještě ne...‘ Musel jsem je letos přesvědčovat, aby přijeli,“ přiznal šampion. „Mysleli si, že jsem loni vyhrál proto, že tu nebyli. Teď sem můžou jezdit, jak jen chtějí.“

Rory McIlroy s rodinou a s trofejí z Masters.

„Mami, tati, za všechno vděčím vám,“ rozplýval se už s nasazeným zeleným sakem.

V tom jediném se mimochodem trošku přepočítal. Když se loni s Masters loučil, pronesl, že se nemůže dočkat, až si ho příští rok obleče sám... Chyba lávky. Při absenci loňského vítěze, který byl letošním šampionem, se role nejčestnějšího „krejčího“ světa zhostil Fred Ridley, předseda klubu Augusta National.

Takhle hraje nejlepší Evropan

Nechybělo přitom mnoho a diváci v Augustě byli tentokrát o severoirskou rodinnou idylku ochuzeni. McIlroy se během nedělního kola po ošklivém trojputtu na čtyřce a dalších eskapádách propadl na mínus devět. O tři rány za Rose, stejného muže, jehož loni odsoudil ke třetímu druhému místu. „Neumím to dělat snadné. Když mi bylo dvacet, tak to šlo. Ale vyhrát turnaj, obzvlášť tady, je prostě těžké.“

Šampion Masters 2026 Rory McIlroy.

Kromě Rose na něj tlačila řada dalších, včetně světové trojky Camerona Younga, s nímž šel ve finálovém flightu, a především golfisty číslo jedna Scottieho Schefflera, který jako první hráč od roku 1942 přešel víkendová kola bez bogey...

Ale McIlroy si vítězství vydupal vůlí i kuráží, která se nejvíc ukázala na dvanáctce, záludném tříparu, který umí šance na turnaji i pohřbít. McIlroy přes vodu vytasil svoji nejlepší a nejodvážnější ránu dne, přiblížil se na krátký birdie putt a odskočil soupeřům o dvě rány. „V roce 2009 jsem během zkušebního kola hrál s Tomem Watsonem a ten mi řekl, ať tu vždycky počkám, až bude vítr takový, jaký ho chci. Tak jsem to udělal. A věděl jsem, že to byla perfektní devítka železo.“

McIlroyovo birdie na dvanáctce:

Na patnáctce div, že neskočil ve vodě. Místo toho, aby mu vítr nesl míček přes překážku, málem mu ho do ní strhl. I tady ale situaci ustál, a mohl tak slavit vysněnou obhajobu, pro kterou tolik udělal.

Mimo jiné vynechal i poslední tři turnaje na PGA Tour, místo kterých zvolil strategii jednodenních tréninkových cest soukromým tryskáčem ze svého domova na Floridě do osm stovek vzdálené Augusty ve státě Georgia. „Dělal jsem to tak, že jsem odvezl Poppy do školy, odletěl sem, odtrénoval a na večeři jsem byl doma s manželkou a dcerou.“

Jedenáct let McIlroyovi trvalo než k čtvrtému majoru přidal pátý triumf. Teď krátce nato sebral šestý a vyrovnal evropský rekord Angličana Nicka Falda, který však na rozdíl od něj nemá vítězství na PGA Championship ani US Open. „Je příjemné být v téhle debatě zmiňován,“ odpověděl na otázku, zda se považuje za nejlepšího Evropana v historii.

Stejně jako Faldo, Tiger Woods a Jack Nicklaus je nyní v klubu obhájců. Třikrát po sobě Masters ještě nikdo nevyhrál... Proč by to příští rok nemohl zvládnout zrovna kluk z Holywoodu? Anebo další detektivka v Augustě konečně uspokojí fanoušky jména Růže?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Sparta vs. PardubiceHokej - Semifinále - 13. 4. 2026:Sparta vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.45
  • 3.70
  • 10.00
Fiorentina vs. LazioFotbal - 32. kolo - 13. 4. 2026:Fiorentina vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
13. 4. 20:45
  • 2.41
  • 3.19
  • 3.34
Manchester Utd. vs. LeedsFotbal - 32. kolo - 13. 4. 2026:Manchester Utd. vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
13. 4. 21:00
  • 1.67
  • 4.19
  • 5.18
Levante vs. GetafeFotbal - 31. kolo - 13. 4. 2026:Levante vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
13. 4. 21:00
  • 2.74
  • 2.95
  • 3.09
Philadelphia vs. CarolinaHokej - - 14. 4. 2026:Philadelphia vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
14. 4. 01:00
  • 2.07
  • 4.10
  • 3.14
Florida vs. NY RangersHokej - - 14. 4. 2026:Florida vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
14. 4. 01:00
  • 3.10
  • 4.11
  • 2.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hanzlík přidá další sezonu ve Španělsku, Gipuzkoa ho podepsala ještě před play off

Český křídelník Ondřej Hanzlík se raduje z trojky.

Basketbalový reprezentant Ondřej Hanzlík bude ve Španělsku pokračovat v týmu Gipuzkoy. Čtyřiadvacetiletý český hráč podepsal s baskickým druholigovým celkem smlouvu i na příští sezonu.

13. dubna 2026  15:58

Rusové a Bělorusové budou plavat pod svou vlajkou, může jim hrát i hymna

Česká plavkyně Daryna Nabojčenko (třetí odspodu) skáče do bazénu společně se...

Rusové a Bělorusové budou v plaveckých sportech závodit pod svou vlajkou, v případě vítězství jim může hrát státní hymna. Jejich plnohodnotný návrat schválila mezinárodní federace World Aquatics,...

13. dubna 2026  15:14,  aktualizováno  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.