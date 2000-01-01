náhledy
Tahle parta válí! Na mistrovství světa čeští volejbalisté prolétli už do semifinále a o víkendu si na Filipínách zahrají o medaile. Za historický úspěch vděčí týmovým výkonům a zkušenému trenérovi, zároveň ukázali, že umí i vtipkovat. Podívejte se, kdo patří mezi jejich největší opory.
PATRIK INDRA. Tenhle univerzál je na šampionátu hotovou mašinou na body. Ve čtvrtfinále proti Íránu jich dal 22, v osmifinále proti Tunisku 14 a na závěr skupiny proti Číně dokonce 29. „Je krásné psát českou volejbalovou historii. Každý chce být u největších úspěchů, a proto každý v národním týmu je,“ říkal po postupu do osmifinále. To ještě netušil, že si Češi zahrají i o medaile.
PATRIK INDRA. Je mu 27 let a měří 201 centimetrů. Na klubové úrovni působí v polské Čenstochové, předtím hrál také ve Francii. Jeho dosud posledním českým angažmá bylo před třemi roky Karlovarsko. V mládí snil o hokejové kariéře, ale i kvůli tomu, jak moc vyrost, se nakonec dal na volejbal. A začínal s ním až krátce před 16. narozeninami.
LUKÁŠ VAŠINA. Další legionář hrající v Polsku, pro změnu v Řešově. V roce 2022 stejně jako Indra odešel z Karlovarska a předseda tamního klubu Jakub Novotný o něm pro iDNES.cz prohlásil: „Žije volejbalem, je pracovitý a cílevědomý. Má cit pro hru a pro družstvo je schopný udělat úplně cokoliv.“
LUKÁŠ VAŠINA. Šestadvacetiletý smečař hraje na Filipínách doslova přes bolest. Poslední duel ve skupině proti Číně nedohrál, protože ho začala trápit záda, ale v osmifinále i ve čtvrtfinále v sestavě nechyběl. Írán pomohl porazit skvělými 21 body.
ADAM ZAJÍČEK (s číslem 5). Ve 32 letech plní roli kapitána týmu a zajímavostí je, že nikdy nehrál v zahraničí. V Česku vystřídal Duklu Liberec, Kladno, Karlovarsko a aktuálně opět hraje za Kladno. V extralize posbíral řadu medailí, hraje na pozici blokaře.
ADAM ZAJÍČEK. A jako správný kapitán vedl po čtvrtfinálovém triumfu nad Íránem spoluhráče za fanoušky, aby jim reprezentanti poděkovali za podporu. „Kapitán je prodlouženou rukou mezi trenérem a týmem a zpět. Jinak těch rolí zase moc není, spíš nějaké burcování, hecování kluků na trénincích a v zápasech a nějaké „hlídání“ těch mladých uch. Ne, to si dělám srandu, každý je profesionál a ví, jak se chovat,“ říkal pro iDNES.cz před dvěma lety.
JAN GALABOV. Na rozdíl od Zajíčka působí v zahraničí už od roku 2018. Prošel Francií a Polskem, aktuálně hraje za portugalský Sporting CP Lisabon, s nímž v minulé sezoně vyhrál tamní Superpohár.
JAN GALABOV. Právě tento smečař rozpoutal českou euforii z postupu do semifinále, proti Íránu proměnil druhý mečbol. Šlo o jeho sedmý bod v zápase.
MILAN MONÍK. Vždy nosí dres jiné barvy, než jakou mají spoluhráči, zastává totiž roli libera. To znamená, že je speciální obranný hráč, který má omezené pravomoci: nemůže podávat, blokovat ani smečovat z přední zóny.
MILAN MONÍK. Je mu 38 let a hraje za pražské Lvy, také nikdy neměl zahraniční působiště. Do popisu jeho práce patří i obětavé zákroky proti soupeřovým útokům, několik jich vystřihl i proti Íránu. „Vyzkoušel jsem si, že trochu bolí, když dostanete smeč na hrudník,“ říkal pro Českou televizi.
LUBOŠ BARTŮNĚK. Ve 35 letech také patří ke starším a zkušenějším hráčům v týmu, což po vítězství nad Íránem vtipně připomněl. Zrovna když byl u kamer ČT jeho parťák Moník, vstoupil do rozhovoru slovy: „Chtěl bych říct, že je mi pětatřicet, mám lehkej pupek a jsem ve čtyřce na světě.“
LUBOŠ BARTŮNĚK. Na klubové úrovni zásobuje nahrávkami spoluhráče z Českých Budějovic, předtím si vyzkoušel Rumunsko, Maďarsko, Kypr a Nizozemsko.
JIŘÍ NOVÁK. Velezkušený trenér, který na hru Čechů dohlíží. Světového šampionátu se sám dvakrát zúčastnil jako hráč, 14 let působil v týmu Paris Volley, s nímž vyhrál i Ligu mistrů. Při štafetě francouzskou metropolí před hrami v Pekingu 2008 byl jedním z nosičů olympijské pochodně. Jednoduše legenda českého volejbalu.
JIŘÍ NOVÁK. Reprezentaci vede od jara roku 2020 a před aktuálním MS s ní slavil úspěchy třeba i ve Zlaté Evropské lize, v níž reprezentanti v roce 2022 triumfovali a letos získali stříbro. Na tomto snímku Novák rozmlouvá s dalším klíčovým mužem tohoto sportu v Česku - předsedou svazu Markem Pakostou, který sám v šestkovém i plážovém volejbale reprezentoval.
SPOLEČNĚ DO SEMIFINÁLE. Díky všem těmto dílkům, stejně jako fanouškům na této fotografii, kteří volejbalisty dorazili podpořit až do daleké Manily, si Češi o víkendu zahrají o medaile z mistrovství světa. Na to, že se jim podaří projít až do semifinále, byl před turnajem kurz 20:1.
