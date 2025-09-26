Mašina na body i třicátník s „lehkým pupkem“. Kdo jsou volejbaloví hrdinové

  14:04
Tahle parta válí! Na mistrovství světa čeští volejbalisté prolétli už do semifinále a o víkendu si na Filipínách zahrají o medaile. Za historický úspěch vděčí týmovým výkonům a zkušenému trenérovi, zároveň ukázali, že umí i vtipkovat. Podívejte se, kdo patří mezi jejich největší opory.
Vítězné selfíčko českého týmu po čtvrtfinále mistrovství světa. Patrik Indra rozbíjí íránský blok. Volejbalový univerzál Patrik Indra se raduje ve čtvrtfinále mistrovství světa. Lukáš Vašina prostřeluje iránský blok. Lukáš Vašina se raduje v osmifinále MS. Český kapitán Adam Zajíček a Patrik Indra na bloku ve čtvrtfinále MS. Čeští hráči děkují fanouškům za podporu po výhře ve čtvrtfinále mistrovství... Jan Galabov odbíjí míč ve čtvrtfinále mistrovství světa. Jan Galabov slaví bod v osmifinále MS. Libero Milan Moník zasahuje ve čtvrtfinále volejbalového mistrovství světa. Milan Moník slaví postup do čtvrtfinále MS. Volejbalový nahrávač Luboš Bartůněk ve čtvrtfinále mistrovství světa

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

ONLINE: Bohemians - Olomouc, napraví hosté pohárovou blamáž?

Sledujeme online

Olomoučtí fotbalisté vstřebávají ostudné vystoupení v domácímu poháru, kdy nestačili na tým až ze čtvrté nejvyšší soutěže. Napraví kolaps na hřišti Nových Sadů? Jejich duel v Praze na Bohemians...

27. září 2025  14:40

Volejbalisté podlehli Bulharům 1:3, o bronz z MS si zahrají se světovými jedničkami

Senzačně postoupili až do semifinále mistrovství světa, v něm už čeští volejbalisté na soupeře nestačili. S Bulhary prohráli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25, 22:25 a v neděli si tak zahrají o...

27. září 2025  14:36

MS ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat

Skvělá cesta českých volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) skončí zápasem o bronz s Polskem. Z těžké základní skupiny postoupili do osmifinále, kde porazili Tunisko 3:0,...

27. září 2025  14:29

MS ve sportovním lezení 2025 Soul: program, výsledky, jak si vedl Ondra

Mistrovství světa ve sportovním lezení v roce 2025 zamířilo do jihokorejského Soulu. V akci je devět českých reprezentantů včetně legendárního Adama Ondry. Jaký je program šampionátu i výsledky...

26. září 2025  9:25,  aktualizováno  27.9 14:08

ONLINE: Baník Ostrava - Sparta, za hosty Ryneš, v útoku opět Mercado a Rrahmani

Sledujeme online

Šlágr kola. Fotbalisté ostravského Baníku hostí nenáviděnou Spartu, která je pro něj největším rivalem v lize. Sparťané mají soupeři hodně co vracet za minulou sezonu. Souboj třináctého týmu s lídrem...

27. září 2025  14:03

ONLINE: United snížili v Brentfordu, pak jdou do akce City, Chelsea i Wolves

Sledujeme online

Fotbalová Premier League pokračuje šestým kolem. Sobotní nabitý program od 13.30 otevře souboj Brentfordu s Manchesterem United. Pak se hraje dalších šest utkání, od 16.00 nastoupí ?Manchester City ...

27. září 2025  13:52

Šampioni v krizi. Floridě se při tréninku zranil Barkov, možná přijde o celou sezonu

NHL se ještě ani nerozběhla, její šampion z posledních dvou let se už ale ocitá v krizi. Čtvrteční trénink hokejistů Floridy předčasně opustil kapitán Aleksander Barkov, ale nikoli po svých. Z ledu...

26. září 2025  15:35,  aktualizováno  27.9 13:31

Sen o finále rozehnali bulharští bratři. Čechy ale láká i bronz: Půjdeme se rvát!

Semifinálová porážka se skvělými Bulhary je mrzí, ale čeští volejbalisté se na mistrovství světa okamžitě chystají na další, tentokrát už poslední výzvu. Nedělní souboj o bronz, v němž je čekají...

27. září 2025  12:58

Kdo povede Součka? West Ham kvůli bídným výsledkům odvolal kouče Pottera

Ve West Hamu, za který hraje kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček, skončil trenér Graham Potter. Londýnský klub v prohlášení na webu oznámil, že padesátiletého anglického kouče odvolal...

27. září 2025  12:15

Španělka Ostizová vyhrála na MS po stříbru z časovky silniční závod juniorek

Španělská favoritka Paula Ostizová vyhrála na mistrovství světa silničních cyklistů v Kigali závod juniorek s hromadným startem. Ve rwandské metropoli získala druhou medaili po stříbru z časovky....

27. září 2025

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Byl to očistec, na biatlon jsem nemohla ani koukat, vzpomíná Davidová na zranění

Premium

Už zase může na trénink, už zase může ke koním, už se zase směje. Po více než třech měsících života s vyhřezlou ploténkou ale pro Markétu Davidovou není ani jedno z toho samozřejmé. Uplynulou...

27. září 2025

Nosková vstup do turnaje v Pekingu zvládla, soupeřku nepustila k brejkbolu

Linda Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu vítězstvím 6:3, 6:2 ve 2. kole nad domácí Číňankou Wang Si-jü. Dvacetiletá tenistka je tak čtvrtou Češkou ve 3. kole po Karolíně Muchové, Barboře...

27. září 2025  11:43

