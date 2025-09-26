|
Mašina na body i třicátník s „lehkým pupkem“. Kdo jsou volejbaloví hrdinové
KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny
Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...
Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem
Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....
Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa
Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...
Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul
Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...
Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko
Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...
ONLINE: Bohemians - Olomouc, napraví hosté pohárovou blamáž?
Olomoučtí fotbalisté vstřebávají ostudné vystoupení v domácímu poháru, kdy nestačili na tým až ze čtvrté nejvyšší soutěže. Napraví kolaps na hřišti Nových Sadů? Jejich duel v Praze na Bohemians...
Volejbalisté podlehli Bulharům 1:3, o bronz z MS si zahrají se světovými jedničkami
Senzačně postoupili až do semifinále mistrovství světa, v něm už čeští volejbalisté na soupeře nestačili. S Bulhary prohráli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25, 22:25 a v neděli si tak zahrají o...
MS ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat
Skvělá cesta českých volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) skončí zápasem o bronz s Polskem. Z těžké základní skupiny postoupili do osmifinále, kde porazili Tunisko 3:0,...
MS ve sportovním lezení 2025 Soul: program, výsledky, jak si vedl Ondra
Mistrovství světa ve sportovním lezení v roce 2025 zamířilo do jihokorejského Soulu. V akci je devět českých reprezentantů včetně legendárního Adama Ondry. Jaký je program šampionátu i výsledky...
ONLINE: Baník Ostrava - Sparta, za hosty Ryneš, v útoku opět Mercado a Rrahmani
Šlágr kola. Fotbalisté ostravského Baníku hostí nenáviděnou Spartu, která je pro něj největším rivalem v lize. Sparťané mají soupeři hodně co vracet za minulou sezonu. Souboj třináctého týmu s lídrem...
ONLINE: United snížili v Brentfordu, pak jdou do akce City, Chelsea i Wolves
Fotbalová Premier League pokračuje šestým kolem. Sobotní nabitý program od 13.30 otevře souboj Brentfordu s Manchesterem United. Pak se hraje dalších šest utkání, od 16.00 nastoupí ?Manchester City ...
Šampioni v krizi. Floridě se při tréninku zranil Barkov, možná přijde o celou sezonu
NHL se ještě ani nerozběhla, její šampion z posledních dvou let se už ale ocitá v krizi. Čtvrteční trénink hokejistů Floridy předčasně opustil kapitán Aleksander Barkov, ale nikoli po svých. Z ledu...
Sen o finále rozehnali bulharští bratři. Čechy ale láká i bronz: Půjdeme se rvát!
Semifinálová porážka se skvělými Bulhary je mrzí, ale čeští volejbalisté se na mistrovství světa okamžitě chystají na další, tentokrát už poslední výzvu. Nedělní souboj o bronz, v němž je čekají...
Kdo povede Součka? West Ham kvůli bídným výsledkům odvolal kouče Pottera
Ve West Hamu, za který hraje kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček, skončil trenér Graham Potter. Londýnský klub v prohlášení na webu oznámil, že padesátiletého anglického kouče odvolal...
Španělka Ostizová vyhrála na MS po stříbru z časovky silniční závod juniorek
Španělská favoritka Paula Ostizová vyhrála na mistrovství světa silničních cyklistů v Kigali závod juniorek s hromadným startem. Ve rwandské metropoli získala druhou medaili po stříbru z časovky....
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Byl to očistec, na biatlon jsem nemohla ani koukat, vzpomíná Davidová na zranění
Už zase může na trénink, už zase může ke koním, už se zase směje. Po více než třech měsících života s vyhřezlou ploténkou ale pro Markétu Davidovou není ani jedno z toho samozřejmé. Uplynulou...
Nosková vstup do turnaje v Pekingu zvládla, soupeřku nepustila k brejkbolu
Linda Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu vítězstvím 6:3, 6:2 ve 2. kole nad domácí Číňankou Wang Si-jü. Dvacetiletá tenistka je tak čtvrtou Češkou ve 3. kole po Karolíně Muchové, Barboře...