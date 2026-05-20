Mašát novým koučem Lovosic. Je emotivní, dokáže tým vyhecovat, věří šéf Srba

Mašát byl v extralize spjatý dlouhodobě s Jičínem, kde působil jako hráč i trenér a v roce 2019 tým dovedl ke čtvrtému místu. Naposledy pracoval v nižší soutěži v Německu. „Měl velký zájem jít k nám, líbily se mu naše představy. A těch lidí na trhu zase tolik není. Jsme rádi, že jsme se domluvili, věřím, že to bude správná volba,“ je přesvědčený Srba.
Lovci v minulém ročníku extraligy skončili pátí, v play off vypadli ve čtvrtfinále se Zubřím po prohře 2:3 na zápasy. Získali ale pohárovou trofej, když ve finále zdolali obhájce Karvinou.
|
Šéf lovosické házené po pohárové slávě: Nejde být špička ve fotbale i curlingu
„Ze zdravotních důvodů nám chyběli skoro na celou sezonu Hniďák a Trkovský, administrativní problémy jsme měli s Ukrajincem Chajanem. To jsou tři hráči ze základu, přesto jsme ovládli pohár a v extralize důstojně vypadli ve čtvrtfinále. Chtěli jsme do semifinále, ale objektivně jsme na to neměli,“ přiznává šéf.
S novým koučem touží Lovci znovu útočit na medaili, posílili i hráčský kádr - na levou spojku získali Daniela Doškáře z Jičína a na pozici pivota Slováka Jakuba Tótha.