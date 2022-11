Karatiska Šáchová přivezla z juniorského MS stříbro, čekalo na ní krásné uvítání

Proskočila papírovými dveřmi a zasypaly ji konfety doplněné o bouřlivé ovace. Takové bylo pondělní přivítání Martiny Šáchové v jejím klubu TJ Karate České Budějovice. Bylo co slavit. Dvacetiletá česká šampionka naplnila ambice, které do ní vkládá české karate. V tureckém městě Konya se stala juniorskou vicemistryní světa. „Přivítání bylo krásné, dojalo mě to. A zároveň jsem si trochu uvědomila, co jsem dokázala,“ radovala se Martina Šáchová.