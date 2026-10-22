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Sáblíková zůstává u oválu. Po uzavření kariéry bude asistovat kouči Novákovi

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  16:09aktualizováno  16:33
Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14....

Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14. Partnerka Martina Sáblíková jí ukazovala mezičasy. (20. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka...
Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka...
Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka...
Emotivní loučení české rychlobruslařské legendy Martiny Sáblíkové s úspěšnou...
7 fotografií
Nejúspěšnější česká rychlobruslařka historie Martina Sáblíková bude po skončení aktivní kariéry působit u reprezentace jako asistentka trenéra Petra Nováka. Média o tom informovala agentura Sportegy, která Sáblíkovou zastupuje.

Trojnásobná olympijská vítězka opustila ovály po březnovém mistrovství světa v Heerenveenu.

„Budu Petrovi pomáhat, s čím bude potřeba nebo za něj budu zaskakovat. Plus se budu od něj učit, neboť budu mít možnost stát po jeho boku. Zároveň někdy tréninky i povedu,“ uvedla devětatřicetiletá Sáblíková, která si roli trenérky epizodně vyzkoušela již na únorových olympijských hrách. Životní partnerku Nikolu Zdráhalovou v Miláně doprovodila na start závodu na 1500 metrů.

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Na olympiádě i po MS Sáblíková několikrát uvedla, že neví, zda bude chtít trénovat. U rychlobruslení ale plánovala zůstat. „Vždycky jsem si říkala: ‚Jo, trenér si tam jde stoupnout a dobrý‘. Vím, co prožívá závodník na startu. Když jsem tam stála, než je představili, normálně jsem cítila, jak se mi klepou kolena. To bylo hrozný,“ líčila Sáblíková s úsměvem v Itálii.

S novou rolí už se pomalu sžívá. „Asi nejtěžší je to, že se spoustou závodníků jsem trénovala. Byli to moji sparing partneři a měla jsem je ve skupině, takže jsou to moji kamarádi. Teď musím zvládnout roli trenér versus kámoš, protože samozřejmě musím mít nějaký respekt. Naštěstí zatím nepociťuji nějaký rozdíl,“ řekla bývalá královna dlouhých tratí.

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„Plus samozřejmě musím vnímat nálady a charaktery závodníků. S každým člověk musí mluvit jinak a rozpoznat, co na koho vlastně funguje. To je pro mě ohromně těžké a náročné,“ přiznala Sáblíková s tím, že se snaží věnovat i psychologické stránce. „Snažím se je připravit, že není nejdůležitější to, co jedou teď, ale jaké výkony budou podávat za dva tři roky,“ řekla.

Českou rychlobruslařskou jedničkou je nyní Metoděj Jílek, který v Miláně vybojoval zlatou a stříbrnou medaili. Dvacetiletý závodník se bude i nadále připravovat pod vedením Novozélanďana Kalona Dobbina. „Na tom se samozřejmě nebude nic měnit. Moje role je taková, že když něco potřebuje, tak se ozve a já se mu snažím pomoct nebo vyhovět. Je to na podobné bázi jako dříve,“ uvedla Sáblíková.

Češka Nikola Zdráhalová skončila v rychlobruslařském závodě na 1500 metrů 14. Partnerka Martina Sáblíková jí ukazovala mezičasy. (20. února 2026)
Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka Martina Sáblíková jí ukazovala mezičasy. (20. února 2026)
Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka Martina Sáblíková jí ukazovala mezičasy. (20. února 2026)
Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka Martina Sáblíková jí ukazovala mezičasy. (20. února 2026)
7 fotografií

Zda se bude rodačka z Nového Města na Moravě účastnit Světových pohárů, není ještě jasné. Záležet bude i na složení reprezentačního týmu, které ovlivní výsledky víkendového mistrovství České republiky v Inzellu. Jisté je, že v něm nebude Zdráhalová, která se rozhodla přerušit kariéru. „Uvidíme, kolik závodníků kam pojede. Podle toho se bude odvíjet nominace trenérů na jednotlivé závody,“ vysvětlila Sáblíková.

Držitelka sedmi medailí z olympijských her a 35 z mistrovství světa by měla v budoucnosti nahradit Nováka v roli hlavního trenéra, teď se chce ale hlavně sama učit. „Chci si z této sezony vzít pokud možno maximum a naučit se spoustu věcí. A pak uvidím. Je to strašně složité. Přesunout se z role závodníka do role trenéra není jednoduché a nemyslela jsem si, že to obnáší tolik věcí. Obdivuji trenéry, kteří mají pod sebou hodně závodníků. Kolikrát není jednoduché vše zvládnout. Zatím se nám ale vše podařilo a uvidíme, jak to bude pokračovat,“ dodala Sáblíková.

Zdráhalová vynechá sezonu

Nikola Zdráhalová se rozhodla vypustit nadcházející sezonu. Třicetiletá česká reprezentantka se na ovály chce vrátit a zabojovat o start na olympijských hrách v roce 2030. Informovala o tom agentura Sportegy, která Zdráhalovou zastupuje.

Zdráhalová měla být po ukončení aktivní kariéry Martiny Sáblíkové českou ženskou reprezentační jedničkou, nakonec se však opakuje situace po olympiádě v Pekingu 2022, kdy nejprve nezávodila ze zdravotních důvodů a poté přerušila kariéru. Po dvou letech se ale vrátila a vybojovala si účast na hrách v Miláně.

Nikola Zdráhalová v závodě na 1500 metrů. (20. února 2026)

„Hodně lidí se mě ptalo, zda budu pokračovat. Ano, budu, ale ne v této sezoně. Do přípravy jsem normálně naskočila, ale po nějaké době mi přišlo, že to není tak, jak bych chtěla a potřebovala. Cítila jsem, že bude lepší, když si dám zase na nějakou dobu od rychlobruslení pauzu, tak jako po předchozí olympiádě,“ uvedla Zdráhalová.

Zdráhalová byla již na třech olympiádách a pod pěti kruhy se chce představit i za čtyři roky. „Mým hlavním cílem je další olympiáda v roce 2030 a za tou si půjdu bez ohledu na to, jak dlouhá současná přestávka od sportu bude. Jeden návrat na brusle po odpočinku už mi vyšel perfektně. Budu věřit, že vyjde i ten další,“ přála si Zdráhalová, která se v lednu stala v Polsku mistryní Evropy v závodu na 1000 metrů a připsala si největší úspěch kariéry.

Její rozhodnutí podpořila i Sáblíková. „Když se podívám, jaké měla léto a co ukázaly sportovní testy, tak si myslím, že je to nejrozumnější řešení. I s ohledem na to, že se chce připravit na olympiádu 2030,“ řekla Sáblíková.

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