Sáblíková v Naganu bojovala o třetí místo. Na třech kilometrech byla čtvrtá

Úvodní závody SP v rychlobruslení v Naganu Muži:

5000 m: 1. Ghiotto (It.) 6:12,71, 2. Snellink (Niz.) 6:13,99, 3. Eitrem (Nor.) 6:15,71, ...divize B: 1. Jílek (ČR) 6:17,14 Ženy:

3000 m: 1. Blondinová (Kan.) 4:03,76, 2. Wiklundová (Nor.) 4:04,60, 3. Beuneová (Niz.) 4:04,60, 4. Sáblíková 4:04,87, ...divize B: 19. Korvasová 4:18,36, 21. Kuršová 4:18,80, 25. Kainová (všechny ČR) 4:23,79