Norský test Sáblíkové. Generálka před bitvou o osmnáctý světový titul

„Po mistrovství Evropy jsem v Collalbu ještě další týden zůstala, a pak jsem se přesunula na trénink do Inzellu,“ vypráví Martina Sáblíková, jak otevřený italský ovál nahradila v přípravě za krytou halu, která bude hostit světový šampionát.

„Mám to v Inzellu ráda a zároveň šlo o nejbližší krytý ovál od Collalba, netrávila jsem tedy čas zbytečnými přesuny. Natrénovala jsem tam toho teď dost a v dobrém tempu, tak uvidíme, jak se příprava projeví v závodech. V posledních týdnech se mi jezdí hezky.“



Před startem na evropském šampionátu v Collalbu vzhledem k předchozím zdravotním problémům ani nepočítala s tím, že by mohla v Itálii zaútočit na medaili z víceboje.

„Stříbro pak pro mě bylo bonus a před zbytkem sezony mě uklidnilo,“ svěřuje se. „Ze závodu na pět kilometrů jsem měla v Collalbu super pocit, byla to tak bezvadná jízda, že bych si ji nejradši hned zopakovala.“

Tehdy dominovala na pětce za 7:03,88 s ohromující převahou deseti sekund před druhou Antoinette de Jongovou.

Na šampionátu v Inzellu nicméně přibudou mezi její soupeřky na této distanci letos nebezpečná Kanaďanka Isabelle Weidemanová, vedoucí žena Světového poháru na dlouhých tratích, a především olympijská šampionka ze závodu na 5000 metrů Esmee Visserová, která vyhrála i jedinou pohárovou pětku v této sezoně v Tomaszowě, ale do nizozemského vícebojařského výběru pro Collalbo se neprobojovala.

„Už teď mám v hlavě mistrovství světa,“ říká Sáblíková. „První závod tam pojedu už ve čtvrtek, což je za týden, takže hodně blízko.“

Ještě před tím ji čeká pohárové klání v Hamaru. „V pondělí jsem měla poslední ostrý trénink, v úterý jsem skoro celý den cestovala do Norska, protože jsme měli zpoždění. Bylo to stejné, jako když letím do Kanady.“

V pátek nastoupí v Hamaru k závodu na 3000 metrů, v neděli na 1500 metrů. Právě na této kratší distanci mile překvapila na mistrovství Evropy, když v Collalbu porazila v přímém souboji aktuální olympijskou šampionku z patnáctistovky Ireen Wüstovou a skončila třetí.

Ve Světovém poháru na dlouhých tratích zůstává Sáblíková po čtyřech kolech ve hře o celkové prvenství, které by bylo už dvanácté v její kariéře. Nikdo jiný jich nezískal více než deset. Češka triumfovala v letech 2007 až 2017, teprve loni ji sesadila z trůnu de Jongová.

Momentálně ztrácí jen 10 bodů na vedoucí Weidemanovou a 2 body na druhou Visserovou, za ní figuruje na čtvrté příčce se ztrátou 5 bodů Ruska Natalija Voroninová. Po závodech v Hamaru už bude v březnu na programu pouze pohárové finále v Salt Lake City, bodované dvojnásobně.

„Kdo by nechtěl vyhrát Světový pohár,“ říká Sáblíková. „Rozestupy jsou malé, pokud se mi podaří i po Hamaru udržet se v popředí, měla bych mít na finále v Salt Lake City šance útočit na první místo. Ale to je ještě daleko, zatím na to nemyslím. Soustředím se hlavně na mistrovství světa, to je pro mě vrchol sezony a největší událost.“



Ve své soukromé „Síni slávy“ má už neuvěřitelných sedmnáct titulů mistryně světa!

ZATÍM POSLEDNÍ DVA TITULY: z víceboje na MS v Berlíně 2016 (vlevo) a ze závodu na 500 metrů v Kangnungu 2017 (vpravo).

Devětkrát zatím triumfovala na 5000 metrů, od roku 2007 na MS nepřetržitě. Čtyřikrát zvítězila na 3000 metrů (naposledy v Kolomně 2016) a čtyřikrát ve víceboji (naposledy v Berlíně 2016).

Kdo a co pojede v Inzellu

Pro letošní světový šampionát na jednotlivých tratích se Sáblíková kvalifikovala na třech distancích. Nejlepší rychlobruslaři postupovali na základě získaných bodů ze Světového poháru, další pak podle časů dosažených v prvních čtyřech pohárových kolech.

Sáblíková si coby třetí žena pohárového pořadí na dlouhých tratích vybojovala postup mezi vyvolenou dvacítku na 3000 metrů a dvanáctku na 5000 metrů. Zároveň se časem 1:59,05 z Obihira kvalifikovala coby dvaadvacátá mezi 24 startujících na 1500 metrů. V lednu pak zvládla patnáctistovku v Collalbu dokonce za 1:58,07. Ale zda k ní v Inzellu nastoupí, se rozhodne až v dějišti šampionátu.

Naopak Nikola Zdráhalová, která se loni na olympijských hrách v Pchjongčchangu kvalifikovala dokonce do čtyř disciplín, tentokrát získala místo pouze v hromadném závodě.

Doplatila i na skutečnost, že v prosinci delší dobu bojovala s onemocněním, kvůli němuž musela vypustit i celé čtvrté pohárové kolo v Heerenveenu. Právě tam se zajížděly nejrychlejší postupové časy na 3000 metrů. Naopak při svém listopadovém vítězství v B-divizi v Tomakomai byl slabší čas Zdráhalové 4:17,03 ovlivněn skutečností, že se závodilo na pomalejší otevřené dráze.

JEN JEDNOU... Nikola Zdráhalová se tentokrát kvalifikovala na MS jen v jedné disciplíně, také vinou zdravotních potíží.

Na postup na šampionát byl na trati 1500 metrů zapotřebí čas 1:59,37 a Zdráhalová má na kontě 2:01,50 z Obihira. Na 3000 metrů je posledním postupovým časem 4:08,42, zatímco na jejím kontě je 4:15,76 rovněž z Obihira.

Na mistrovství světa bude startovat ještě Natálie Kerschbaummayrová, ta se z 22. pozice podobně jako Zdráhalová kvalifikovala mezi 24 účastnic závodu s hromadným startem.

Mezi muži Češi patrně zastoupeni nebudou. Jakub Kopřiva je pro hromadný závod čtvrtým náhradníkem.