Vystupuju ze své bubliny. Sáblíková mění přístup k závodům. A zahání bacily

Opravdu ne? Co pro vás tedy triumf ve Stavangeru znamená? Ujištění, že i v 36 letech dokážete stále vítězit?

Spíš nádherný pocit, že jsem ty holky ještě jednou mohla porazit. Bylo to pro mě tak strašně vzácné, v mém věku a po čtyřech letech bez vítězství jsou tyhle stupně vítězů daleko cennější než jiné. Říkala jsem si: Užij si každičkou chvíli, možná to je naposledy.