Sáblíková už je v Japonsku, chce se aklimatizovat na start Světového poháru

„Aklimatizace je vždy náročná. Doufám, že se nám to podaří trefit tak, aby mě krizové dny nepotkaly při závodech,“ řekla Sáblíková před odletem.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka má za sebou desítky letů do Asie, s velkým časovým posunem ale vždy bojuje. „Vždy si říkám, že při letech na tuhle stranu neexistuje žádné vodítko, abych se s tím vypořádala. Je to strašně těžké, chodit spát brzy a vstávat o půlnoci. Prostě nesmím usnout, kdy nemám, a musím se snažit vše co nejrychleji převrátit,“ podotkla s úsměvem Sáblíková.

Rodačka z Nového Města na Moravě už dopředu ohlásila, že plánuje ukončit kariéru po olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo v roce 2026. Vrcholem nadcházející sezony pro ni bude únorové mistrovství světa na jednotlivých tratích v Calgary a březnový vícebojařský šampionát v Inzellu.

„Sezona bude dlouhá, je tam spousta přeletů. Začínáme v Japonsku, vracíme se do Evropy, pak jsme pět týdnů v Americe. Nebude to nic jednouchého. Na jednu stranu se koukám na tuhle sezonu, ale i na tu, která je pro mě hlavní. Člověk chce podávat nejlepší výsledky, zároveň si podvědomě šetří energii na sezonu, která pro mě bude extrémně důležitá,“ podotkla.

První start v Obihiru by měl Sáblíkovou čekat v pátek 10. listopadu, kdy je na programu závod na 1500 metrů. Hlavní závod na 3000 metrů pojede v neděli. „Už máme od mezinárodní federace přiděleny časy, kdy budeme chodit na led. Vedle toho kolo, posilovna. Vše se bude dávkovat podle toho, jak se budu cítit. Jako vždy,“ popsala Sáblíková svůj program po příletu do Japonska.