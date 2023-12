Bombastické. Jsem neuvěřitelně nadšená, říkala. Sáblíková opět vítězí

V norském Stavangeru, na domácím oválu mladičké superstar Ragne Wiklundové, aktuální světové šampionky na 3 000 metrů.

Sama Sáblíková jako by dlouho nechápala, co se právě děje.

„Šla jsem do sezony s tím, že bych mohla končit mezi pátým a desátým místem, když se mi bude dařit. A najednou vyhraju pětku,“ jásala. Odpověděla pochybovačům, kteří tvrdili: Radši už měla skončit.

Časem 6:59,60, který předvedla ve své čtvrté rozjížďce, vévodila pořadí závodu, zatímco Wiklundová v závěrečné rozjížďce ještě kroužila po oválu.

Na mezičasu 2 400 metrů byla Norka o pět setin rychlejší.

Čísla Martiny Sáblíkové 46 měsíců trvalo, než Sáblíková opět vyhrála závod Světového poháru. 52 pohárových vítězství má nyní na kontě. Na stupních vítězů stála 148krát.

Jenže záhy dalo tělo 23leté norské dračici na vědomí: Přehnala jsi to, tohle zběsilé tempo nemůžu vydržet. Norská hvězda uvadala a cíl proťala až na třetím místě.

„Ragne jela dlouho výborně, bylo to vážně napínavé,“ líčila Sáblíková. „Seděla jsem na rotopedu, vyjížděla jsem se a pozorovala, jestli na ní uvidím nějakou větší únavu. Nervy mi pořádně cukaly až do konce.“

Pak viděla: zvítězila s převahou 3,67 sekundy před Nizozemkou Groenewoudovou a dokonce 4,00 před Wiklundovou. Rozesmála se, pospíchala za koučem Petrem Novákem, objali se.

Takřka čtyři roky čekání

Dostala další nádherný dárek za nezměrnou pracovitost a vůli. Vyskočila na zlatý stupínek.

„Je bombastické, že jsem na něm zase mohla stát, zažít ten pocit znova. Víc si přát nemůžu. Po všech těch sezonách si takové chvíle užívám víc a víc,“ vyprávěla.

Na kalendáři byl 7. únor 2020, když ve Světovém poháru triumfovala dosud naposledy, tehdy na tříkilometrové distanci v Calgary.

Také v následujících letech se v poháru a na vrcholných akcích zimy dokázala probíjet mezi medailistky, většinou na bronzový stupínek. Před týdnem skončila v Pekingu na trojce druhá.

A teď je opět nejvýš.

Po dvaapadesáté v životě ve Světovém poháru. Dechberoucí číslo.

Vítězství po téměř čtyřech letech. Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyjela zlato v závodu Světového poháru ve Stavangeru.

Na víc pohárových vítězství dosáhly jen čtyři ženy: Němka Niemannová (98), Američanka Blairová (69) a další Němky Wolfová (61) a Friesingerová (56). Sáblíková navíc s šestnácti tituly vévodí historickým tabulkám medailistek z mistrovství světa na jednotlivých tratích.

Ve Stavangeru jí nahrála i situace, že olympijská vítězka Irene Schoutenová musela po svém nepovedeném vystoupení v předchozím závodě startovat ve výkonnostně slabší divizi B. V té sice dosáhla nejlepšího času dne 6:50,64, ale nutno dodat, že „béčko“ se jezdí podle jiných pravidel, kdy v každé rozjížďce startuje čtveřice závodnic.

Na těžkém norském ledu začalo ve velkém stylu také áčko, když další Nizozemka Groenewoudová hned v prvním páru málem pokořila sedmiminutovou hranici. „Docela se to ve mně lámalo, jak na její čas reagovat,“ popisovala Sáblíková. „Po startu jsem si řekla: OK, prvních pět kol se budu snažit držet tempo a uvidím, jak se mi pojede. Pak se zkusím trochu víc odrážet, když budou síly. Ukázalo se to jako výborný plán.“

Jedna z nejlepších pětek

Na nejdelší ženské trati se stala olympijskou vítězkou ve Vancouveru 2010 a Soči 2014 a desetkrát mistryní světa. „Tahle pětka byla jednou z mých nejlepších za posledních pět let,“ usoudila.

Před startem aktuální sezony vykládala: „Snažím se sama sebe připravit, že placka už být nemusí. Je mi šestatřicet a budu se prát s holkama, kterým je dvacet. Probít se k dobrým umístěním je s dravostí mládí snazší. Samozřejmě bych chtěla medaile i teď, ale nesložím se z toho, když je mít nebudu.“

V závodním poli je třetí nejstarší. Za konečnou metu kariéry si vytyčila hry v Miláně 2026. Triumf ve Stavangeru je proto nedocenitelným impulzem do další dřiny.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková pózuje na tiskové konferenci před novou sezonou.

„Sezona zatím běží nad plán,“ ujistila. „Bude ještě dlouhá, největší cíle na světovém šampionátu nás teprve čekají, ale kdyby se mi nic víc nepovedlo, pro mě už bude úspěšná. Jsem neuvěřitelně nadšená.“

Velkolepá medailová žeň závodnice ze země bez rychlobruslařského oválu stále nekončí.