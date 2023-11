Bez oválu. I po dvou dekádách. Sáblíková s tím smířená stále není

Z rybníků na Vysočině pronikla až na světový vrchol. Zároveň se stala živou kronikou tohoto sportu.

Bylo to 20 let, jež proměnily rychlobruslení?

Zásadně. Od přidávání chemických látek do ledu, aby byl ještě rychlejší, až po materiál kombinéz a výrobu bruslí. To vše se s rokem 2004 nedá vůbec porovnávat.

Vzpomínám na rozruch kolem údajně zázračných kombinéz Kanaďanek a Američanek v Soči 2014, vyráběných z polyuretanových vláken a čtyř dalších látek.

Těmi mě tehdy dost vystresovaly. Naštěstí se potom ukázalo, že zázračně rychlé nejsou, když je Evropanky v těch svých předjížděly. Takže od nich zase ustoupily.