Chystá se česká rozlučka Sáblíkové. V létě, během fanouškovského festivalu

Na pražském holešovickém Výstavišti vypukne 13. června a do programu se zapojí řada sportovních person. Například?
Olympijský vítěz Metoděj Jílek nebo čtyřnásobná medailistka z paralympiády Simona Bubeníčková. Účast předběžně přislíbil i hokejista Martin Nečas, basketbalista Vít Krejčí nebo MMA zápasník Jiří Procházka. Vrcholem dne ovšem jistojistě bude slavnostní rozlučka Sáblíkové, trojnásobné olympijské vítězky a jedenadvacetinásobné mistryně světa.
„Moje poslední sezona mi ukázala, že víc než medaile pro mě znamená podpora lidí. Když jsem na olympiádě v Miláně nemohla nastoupit do závodu na 3000 metrů, byl to jeden z nejtěžších momentů kariéry, ale zároveň jsem zažila obrovskou vlnu podpory, která mě upřímně dojala,“ líčí Sáblíková. „Uvědomila jsem si, kolika lidem nejsem lhostejná a jakou radost jsem jim mohla dělat. O to víc si vážím, že se s českými fanoušky můžu rozloučit i touto cestou.“
„Offseason chce oslavovat nejsilnější příběhy každé sezony. Rozlučka Martiny Sáblíkové je jedním z nich a my máme radost, že se odehraje právě na prvním ročníku festivalu,“ uvádí původce myšlenky festivalu a organizátor akce Zdeněk Novotný. „Sport je v Česku obrovský fenomén, ale na rozdíl od hudby nebo filmu u nás neexistuje platforma, kde se potkají fanoušci všech sportů a elitní sportovci na jednom místě. Naší ambicí je právě tohle všem sportovním nadšencům nabídnout.“
Návštěvníci se budou moct zapojit do sportovních výzev a soutěží po boku známých osobností nebo sledovat živou show populárních podcastů. Program vyvrcholí večerní afterparty v dress codu „jersey night“, kde mimo jiných vystoupí například fotbalista a rapper Tomáš Kučera alias TK27.
Dopolední program bude více zaměřený na rodiny, děti do 140 cm mají navíc vstup zdarma. Večer se návštěvníci mohou těšit kromě afterparty třeba i na velký sportovní pub kvíz o atraktivní ceny.