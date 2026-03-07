Vystrčila nos ze dveří, načež se otočila a pronesla: „Tam nejdu!“
Pak se přece jen nechala přesvědčit. „Ale šíleně se mi klepala kolena. Byl hroznej šok vidět na tribunách tolik lidí. Vůbec jsem nevěděla, jak s tím pracovat,“ vypráví.
O 23 let později se v nejslavnější rychlobruslařské hale loučí s kariérou. Víkendové mistrovství světa ve víceboji je její definitivně poslední závod. „Moc si ho užiju. I když na pořádný výkon už to nebude,“ říká.
Schválně, vybavíte si jasně i chvíli, kdy jste si rychlobruslařské brusle nazula poprvé v životě?
Ježíš, to bylo něco. Ve Žďáru na zimáku a hned jsem spadla. Já totiž nevěděla, že musím nejdřív sundat chrániče. Odrazila jsem se v nich a hned jsem ležela, přímo pod manťákem.
Pokračovat? Já vím, že by to možná i Petr rád slyšel, ale ne. Co jsem řekla, platí. Tady o víkendu jedu naposledy.